CEO-ul Carrefour a transmis un mesaj de adio pentru România

Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine. Foto: Profimedia Images

După 25 de ani de prezență pe piața românească, Carrefour își ia rămas bun de la clienții și angajații din România. Tranzacția prin care Pavăl Holding, vehiculul de investiții al fraților Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, a preluat integral operațiunile locale a fost finalizată la finalul lunii iunie 2026. Valoarea afacerii s-a ridicat la 823 de milioane de euro, marcând una dintre cele mai importante tranzacții din retailul românesc din ultimii ani.

Potrivit Profit, Alexandre Bompard, președinte și CEO al grupului Carrefour, a transmis un mesaj emoționant de adio: „Finalizarea vânzării Carrefour România marchează o altă etapă importantă în executarea revizuirii portofoliului nostru. Aș dori să transmit mulțumirile mele sincere tuturor echipelor noastre din România pentru munca lor remarcabilă și angajamentul neclintit de a servi clienții noștri de-a lungul anilor”.

CEO-ul a subliniat performanța echipei locale și dedicarea acesteia, precizând că tranzacția reflectă strategia grupului de a se concentra pe piețele de bază: Franța, Brazilia și Spania.

Carrefour a intrat pe piața din România în 2001, odată cu deschiderea primului hipermarket în cartierul Militari din București. De-a lungul a peste două decenii, compania a ajuns la o rețea impresionantă de aproximativ 478 de magazine, incluzând hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate și formatul Supeco. În 2025, operațiunile locale au generat o cifră de afaceri cumulată de peste 15,5 miliarde de lei, consolidând poziția Carrefour ca unul dintre principalii retaileri alimentari din țară.

Grupul francez a jucat un rol important în dezvoltarea relațiilor cu producătorii locali. Potrivit datelor companiei, un procentaj foarte mare din furnizori erau români, iar pentru anumite categorii de fructe și legume de sezon, aprovizionarea era 100% locală. Această abordare a contribuit la promovarea produselor autohtone și la susținerea economiei românești.

Pentru Pavăl Holding, preluarea reprezintă o diversificare strategică majoră. Frații Pavăl, antreprenori de succes în retailul de bricolaj prin Dedeman, și-au exprimat încrederea în potențialul rețelei Carrefour. „Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. [...] Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin”, a declarat Dragoș Pavăl. Noii proprietari promit continuitate pentru angajați și dezvoltare sustenabilă, cu accent pe parteneriatele locale și o experiență modernă pentru clienți.

Ieșirea Carrefour din România face parte dintr-o revizuire amplă a portofoliului global inițiată în 2025, după vânzarea operațiunilor din Italia și alte ajustări strategice. Tranzacția va permite grupului francez să plătească un dividend excepțional acționarilor.

Pentru consumatorii români, schimbarea proprietății nu presupune modificări imediate majore în operare, dar marchează trecerea unui important jucător internațional către capital românesc. Carrefour lasă în urmă o rețea solidă, mii de locuri de muncă și un model de retail care a influențat piața locală.