Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au primit avizul și pot prelua Carrefour România

Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine. Foto: Profimedia Images

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Pavăl Holding, deținut de frații Dragoş şi Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, intenţionează să preia operaţiunile grupului Carrefour din România.

Tranzacţia vizează Carrefour România, Supeco Investment, Bringo Magazin şi Columbus Active.

Autoritatea de concurenţă a analizat efectele operaţiunii atât pe piaţa achiziţiilor de bunuri de consum curent, în special alimentare, cât şi pe piaţa de retail destinată consumatorilor finali. Analiza a vizat relaţiile dintre retaileri şi furnizori, dar şi impactul asupra concurenţei la nivelul consumatorilor.

„Deșiliul Concurenței într-un comunicat de presă.

Grupul Pavăl Holding, deținut de Dragoș și Adrian Pavăl, este prezent în România prin companii active în mai multe sectoare economice, printre care cea mai cunoscută este rețeua de magazine de bricolaj Dedeman.

De asemenea, Grupul este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice și para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare și nealimentare, în special cele destinate copiilor și mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și activități de dezvoltare imobiliară, închiriere și subînchiriere de bunuri proprii sau închiri activitățile celor două grupuri implicate în tranzacție nu se suprapun, autoritatea de concurență a analizat posibilele efecte ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare, la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul a acestor produse către consumatorii finali. Astfel, analiza a vizat, pe de o parte, relația dintre retaileri și producători sau distribuitori, în care retailerii acționează în calitate de cumpărători, iar, pe de altă parte, relația dintre retaileri și consumatorii finali.

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața romȃnească sau pe o parte semnificativă a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, a transmis Consiate.

Grupul Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) și magazine de tip discount (Supeco).