Carrefour își vinde afacerile din România. Cine sunt cei doi români care cumpără rețeaua de supermarketuri

Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine. Foto: Profimedia Images

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, vor cumpăra reţeaua de supermarketuri Carrefour din România. Valoarea tranzacției se ridică la 823 de milioane de euro. Pavăl Holding a anunțat, joi, că a semnat un acord de negociere exclusivă cu cel mai mare retailer alimentar din Europa pentru a prelua operațiunile din țara noastră, precizând că această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către retailul alimentar.

Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, a anunțat că a demarat negocierile pentru a prelua rețeaua de supermarketuri Carrefour din România.

„Pavăl Holding, vehiculul de investiţii al familiei Pavăl şi acţionar majoritar al Dedeman, anunţă semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operaţiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar”, a transmis grupul.

Această etapă reprezintă un pas strategic pentru Pavăl Holding: consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, investiţii pe termen lung şi continuarea unei dezvoltări sustenabile, bazate pe echipe şi parteneriate solide, a precizat Pavăl Holding.

„Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluţia modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi şi ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman.

Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relaţia cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor româneşti. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos creşte doar alături de comunitatea care îl susţine.

Pornim cu încredere, ştiind că echipa Carrefour România reuneşte profesionişti cu experienţă şi procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale şi să le oferim clienţilor o experienţă de cumpărături modernă, eficientă şi adaptată nevoilor lor ”, a declarat Dragoş Pavăl, preşedinte Pavăl Holding şi Dedeman.

Carrefour are 478 de magazine în România

La rândul său, grupul Carrefour a transmis că vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului iniţiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri.

„Grupul îşi continuă transformarea şi se concentrează din nou pe cele trei ţări principale”, a declarat CEO-ul Alexandre Bompard într-un comunicat de presă.

Cele mai mari pieţe ale grupului, din punct de vedere al vânzărilor, sunt Franţa, Brazilia şi Spania.

Cu exact un an în urmă, Alexandre Bompard, CEO al Carrefour din 2017, anunţa o revizuire strategică a portofoliului de activităţi al grupului, cu studierea posibilelor cedări de active imobiliare şi filiale, începând cu cele situate în ţări care au devenit mai puţin strategice pentru grup.

„Cesiunea Carrefour România confirmă progresul bun al revizuirii portofoliului iniţiată în 2025. (...) Aş dori să mulţumesc tuturor colegilor noştri de la Carrefour România pentru devotamentul, profesionalismul şi serviciile pe care le oferă clienţilor noştri, ceea ce a permis construirea unei companii solide. Sunt convins că acordul pe care l-am încheiat cu Pavăl Holding reprezintă o oportunitate excelentă pentru continuarea succesului lor”, a declarat Alexandre Bompard, preşedinte-director general al Carrefour.

Carrefour România operează o reţea de 478 de magazine (55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate şi 30 de magazine discount). Filiala a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri a grupului.

Vânzarea Carrefour România ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026. Realizarea acestei operaţiuni trebuie să obţină autorizaţiile de reglementare necesare.