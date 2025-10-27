De ce vrea Carrefour să plece din România, potrivit unui economist: “Dacă măcelăria e goală, pleacă”

“Vorba aia, nu pleacă câinele de la măcelărie. Sigur că pleacă. Dacă măcelăria e goală, pleacă", spune Cristian Păun despre plecarea Carrefour din România. FOTO: Hepta

Economistul Cristian Păun consideră că decizia Carrefour de a vinde magazinele din România are legătură cu valul de taxe din ultimele luni și cu reglementările tot mai greu de suportat pentru mediul de afaceri. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Cristian Păun avertizează că decizia grupului francez va duce la scăderea competiției, deci la prețuri mai mari și la o calitatea mai slabă a produselor.

“Vorba aia, nu pleacă câinele de la măcelărie. Sigur că pleacă. Dacă măcelăria e goală, pleacă. Dacă măcelarul aleargă după câini să îi facă salam, pleacă.

Desigur, problema nu este deloc taxarea aberantă, stupidă a acestui sector. După ce i-am umplut de taxe (pe stâlp, pe cifră de afaceri, pe "supraprofit", pe valoarea adăugată, clar nu pleacă din acest motiv. După ce i-am frecat la ridiche cu tot felul de controale în care vânam păianjenii de pe rotoarele frigiderelor, de ce ar mai sta pe aici. După ce îi facem în toate felurile, de la "stăpâni de sclavi" la "ticăloși" care nu vând nimic românește, mă mir că au rezistat atât”, a scris Cristian Păun pe Facebook.

Acesta le transmite suveraniștilor, care “aplaudă frenetic” decizia Carrefour, că nu au niciun motiv de bucurie, ci de mare îngrijorare:

“Suveraniștii aplaudă frenetic! Am înfrânt încă un "dujman" de clasă. Bine că pleacă, aveau prețuri enorme, bânguie suveranistul. Evident, nu știe să răspundă la o întrebare simplă, logică, elementară: dacă vor fi mai puțini din ăștia, Carrefour fiind unul important, oare nu cumva prețurile și calitatea vor fi mai nasoale decât alea de le găseam prin Carrefour și ne enervam...

Vă dați seama, noi am avea urgent nevoie de încă vreo 100-200 de din ăștia, din diferite domenii, ca să producem cu ei circa 30-40 miliarde de euro valoare adăugată aici. Nicidecum să plece. Nu poate fi clar motiv de bucurie, de îngrijorare însă da. Una mare!”.

Carrefour ar fi angajat banca de investiții a BNP Paribas

Amintim faptul că presa franceză a scris, vineri, că retailerul francez Carrefour plănuiește să își vândă magazinele din România. O importantă bancă de investiții a fost angajată deja pentru consultanță și pentru evaluarea operațiunilor.

Carrefour România avea 10.141 de angajați în 2024. Cifra de afaceri pentru Carrefour România SA în anul 2024 a fost de 12,54 miliarde lei, reprezentând o creștere de 10,5% față de anul anterior. Compania a înregistrat, de asemenea, un profit net de 52,47 milioane lei în 2024, potrivit termene.ro.

Pentru vânzarea magazinelor din România, Grupul Carrefour ar fi angajat banca de investiții a BNP Paribas.

În Italia, Carrefour tocmai și-a vândut rețeaua de 1.200 de magazine (inclusiv 900 de francize) către New-Princes Group. O ieșire din Polonia și Argentina este, de asemenea, în plan.