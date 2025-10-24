Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați

1 minut de citit Publicat la 12:40 24 Oct 2025 Modificat la 12:40 24 Oct 2025

Carrefour România avea 10.141 de angajați în 2024. Cifra de afaceri pentru Carrefour România SA în anul 2024 a fost de 12,54 miliarde lei. FOTO: Hepta

Retailerul francez Carrefour plănuiește să își vândă magazinele din România, anunță presa franceză care precizează că o importantă bancă de investiții a fost angajată deja pentru consultanță și pentru evaluarea operațiunilor.

Carrefour România avea 10.141 de angajați în 2024. Cifra de afaceri pentru Carrefour România SA în anul 2024 a fost de 12,54 miliarde lei, reprezentând o creștere de 10,5% față de anul anterior. Compania a înregistrat, de asemenea, un profit net de 52,47 milioane lei în 2024, potirvit termene.ro.

Retailerul francez Carrefour vrea să își accelereze planurile de reducere a investițiilor, în condițiile în care, în acest an, lanțul de supermarketuri a demarat o revizuire majoră a portofoliului care va duce la o reducere a domeniului său de activitate.

Pentru vânzarea magazinelor din România, Grupul Carrefour ar fi angajat banca de investiții a BNP Paribas.

În Italia, Carrefour tocmai și-a vândut rețeaua de 1.200 de magazine (inclusiv 900 de francize) către New-Princes Group.

O ieșire din Polonia și Argentina este, de asemenea, în plan. În acest sens, Carrefour a angajat JP Morgan drept consultant pentru a-și vinde operațiunile din Polonia, în timp ce Deutsche Bank a fost chemată să ajute în cazul operațiunilor din Argentina.

Grupul nu intenționează să se oprească aici cu ieșirea de pe unele piețe naționale, pentru că ar fi decis să-și vândă magazinele din România, iar banca de investiții a BNP Paribas a fost angajată drept consultant pentru acest proiect, potrivit sursei citate.

Carrefour a vândut deja un magazin din Pitești către lanțul românesc La Cocoș și a cedat spațiul din Sun Plaza către Auchan.

În Romania, grupul Carrefour numără 341 de magazine dintre care 37 hipermarketuri “Carrefour”, 262 supermarketuri (221 magazine „Market” si 41 magazine „Express Orange”), 42 magazine de proximitate „Express”, 8 magazine de proximitate „Contact”.