Ce a obţinut România în SUA. Nazare: 1 miliard de euro pentru Reactorul 1 de la Cernavodă şi 495 milioane de euro pentru Transgaz

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat, luni, că, în urma vizitei de la Washington și New York a delegaţiei guvernamentale, România a obţinut "rezultate concrete pentru finanțarea economiei și accelerarea proiectelor strategice". Acesta a dat şi trei exemple: aproape 1 miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, 495 milioane de euro pentru proiecte ale Transgaz şi 90 milioane de euro pentru măsuri de sprijin în contextul actualelor crize economice și energetice.

"Rezultate concrete și finanțări securizate de 2 miliarde €. România își consolidează credibilitatea în SUA şi livrează pentru economie.

Vizita la Washington, D.C. și New York, unde am condus delegația guvernamentală formată din miniştrii energiei, fondurilor europene şi sănătății se încheie cu rezultate concrete pentru finanțarea economiei și accelerarea proiectelor strategice ale României.

Vizita a fost structurată pe 3 direcții majore: întâlniri cu instituții financiare internaționale, cu investitori și agenții de rating și cu reprezentanți ai administrației americane.

Este important de subliniat că multe dintre rezultatele obținute în aceste zile sunt efectul unor discuții începute încă de la vizitele anterioare din Statele Unite, care acum încep să se materializeze în finanțări concrete și proiecte în derulare", a transmis Nazare.

Finanţare pentru proiecte majore

"Întâlniri cu marile instituții financiare internaționale – finanțări concrete pentru proiecte strategice.

Discuțiile cu instituțiile financiare internaționale au avut ca obiectiv principal securizarea finanțărilor pentru proiecte majore din energie, infrastructură și dezvoltare economică.

Cu Grupul Băncii Mondiale - World Bank Group am avut întâlniri la nivel înalt, inclusiv cu Președintele Ajay Banga — un dialog privilegiat la nivel de ministru de finanțe și un semnal clar privind importanța proiectelor României.

Câteva dintre rezultatele acestor discuții:

am securizat aproape 1 miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, un proiect strategic pentru securitatea energetică a României

de asemenea, 495 milioane de euro pentru proiecte ale Transgaz, dedicate modernizării și extinderii rețelelor de transport al gazelor naturale

90 milioane de euro vor fi disponibili pentru măsuri de sprijin în contextul actualelor crize economice și energetice; iar acestea sunt doar o parte dintre finanțările concrete obținute în cadrul acestei vizite

Tot în cadrul dialogului cu instituțiile financiare internaționale am avansat proiecte strategice precum Black Sea A.I. Gigafactory - proiectul de suveranitate digitală a României, precum și dezvoltarea de instrumente moderne de finanțare pentru economie, inclusiv prin consolidarea rolului BID - Banca de Investiții și Dezvoltare.

De asemenea, cu BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare am obținut eliminarea garanțiilor suverane solicitate până acum pentru finanțarea dedicată a BERD la reactorului 1 de la Cernavodă, întărirea colaborării pentru proiectele în regim de parteneriat public–privat şi am propus BERD participarea la un fond de investiții creat împreună cu BID".

Întâlniri cu agenţiile de rating şi administrația americană

"Un pilon esențial al vizitei a fost reprezentat de întâlnirile cu investitori internaționali și agențiile de rating, în care am prezentat evoluțiile economice recente, inclusiv faptul că execuția bugetară din primul trimestru indică un deficit la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut - un semnal important privind eficiența măsurilor de consolidare fiscală.

Mesajul principal transmis investitorilor a fost acela că România își menține direcția de ajustare fiscală și stabilitate macroeconomică, elemente esențiale pentru menținerea ratingului în categoria investițională, reducerea costurilor de finanțare şi menținerea datoriei publice sub control.

Am organizat, de asemenea, întâlniri cu investitori organizate de instituții financiare internaționale precum Bank of America, HSBC, Deutsche Bank și ING.

Aceste dialoguri sunt esențiale pentru asigurarea accesului României la finanțare în condiții competitive.

Întâlniri cu administrația americană, pentru consolidarea parteneriatului strategic

Al treilea pilon important al vizitei a fost reprezentat de întâlnirile cu reprezentanți ai administrației americane, inclusiv de la Casa Albă, Departamentul de Comerț, Departamentul de Energie al Statelor Unite şi la Oficiul pentru Comerț (USTR).

Delegația României a beneficiat de o primire foarte bună și de semnale clare de susținere, inclusiv în contextul poziției asumate de țara noastră în actualul context internațional. Această vizită a confirmat faptul că România este percepută ca un partener credibil și predictibil, iar relațiile consolidate în timp încep să genereze rezultate concrete.

Întregul turneu al întâlnirilor de la Washington și New York a avut ca obiectiv clar securizarea finanțărilor pentru proiecte strategice și consolidarea încrederii investitorilor în economia României. Rezultatele obținute — finanțări de ordinul miliardelor de euro pentru energie, infrastructură și dezvoltare economică — confirmă un avans semnificativ pe direcția relațiilor României cu Statele Unite ale Americii şi eficiența acțiunilor guvernamentale.

Într-un context global dificil, marcat de incertitudini economice și geopolitice, seriozitatea în dialogul cu piețele internaționale, consecvența guvernamentală şi menținerea țintelor de reformă trebuie să rămână principalele mesaje.

Pentru a pune marile proiecte strategice în mişcare, România trebuie să rămână un partener stabil, predictibil şi capabil să livreze", a mai anunţat Nazare.