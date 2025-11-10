Ce este înregistrarea fiscală din oficiu. Cum îi poate depista ANAF pe cei care vând online fără să plătească impozit

2 minute de citit Publicat la 13:48 10 Noi 2025 Modificat la 13:48 10 Noi 2025

Vânzările repetate și de valoare ridicată pot fi considerate activitate economică. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În contextul creșterii rapide a comerțului electronic, ANAF a intensificat, în 2025, controalele privind veniturile obținute din vânzări online. Cei care desfășoară activități economice fără să se înregistreze fiscal pot fi identificați și înregistrați din oficiu. Procedura actualizată oferă autorităților instrumente digitale moderne pentru depistarea celor care vând online fără să declare veniturile și fără să plătească impozit.

Cum funcționează înregistrarea fiscală din oficiu

Înregistrarea fiscală din oficiu este procesul prin care ANAF înscrie automat un contribuabil în evidențele fiscale, atunci când acesta nu își îndeplinește obligația legală de a se înregistra.

Luna aceasta, printr-un ordin nou publicat în Monitorul Oficial (n.r. Ordinul ANAF 2.430/2025), procedura a fost actualizată pentru a permite autorităților să identifice mai rapid persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități economice fără forme legale.

Inspectorii fiscali pot iniția procedura pe baza datelor obținute din surse precum tranzacțiile bancare, platformele de vânzări online sau declarațiile altor instituții.

După notificarea contribuabilului, ANAF poate atribui din oficiu un cod de identificare fiscală (CIF sau CUI), ceea ce permite calcularea și impunerea retroactivă a impozitelor și contribuțiilor datorate. Noul sistem include și posibilitatea înregistrării automate a entităților nerezidente care obțin venituri din România, chiar dacă nu au sediu aici.

Cine poate fi înregistrat din oficiu de către ANAF

Potrivit legislației actuale, înregistrarea fiscală din oficiu se aplică tuturor persoanelor sau firmelor care desfășoară activități economice și nu s-au înregistrat voluntar.

Acest lucru include persoane fizice care vând constant produse sau servicii online, societăți comerciale care nu și-au declarat activitatea la timp, precum și entități nerezidente cu venituri provenite din România.

ANAF colaborează strâns cu primăriile, băncile și Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru a obține informații despre persoanele care realizează venituri fără cod fiscal.

Dacă, în urma notificării, contribuabilul nu se conformează, înregistrarea este efectuată din oficiu, iar ANAF poate stabili impozite, contribuții și penalități aferente perioadelor anterioare.

Cum îi pot depista autoritățile pe cei care vând online

ANAF utilizează, în 2025, tehnologii de analiză a datelor și algoritmi de risc fiscal pentru a identifica activitățile economice desfășurate pe internet.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat, în septembrie 2025, finalizarea unei serii de controale în comerțul online, care au vizat peste 200 de firme și persoane fizice ce au vândut bunuri în valoare de peste 200 de milioane de lei fără a plăti TVA sau impozit pe venit.

Autoritățile colectează informații din platforme de vânzări, aplicații de livrare, rețele sociale și conturi bancare, verificând dacă veniturile obținute au fost declarate.

Vânzările repetate și de valoare ridicată pot fi considerate activitate economică, iar persoanele implicate riscă înregistrarea fiscală din oficiu și impunerea retroactivă a obligațiilor fiscale.

În plus, din 2025, România participă activ la schimbul automat de informații fiscale la nivel european, ceea ce înseamnă că tranzacțiile internaționale pot fi identificate mult mai ușor.