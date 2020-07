Ce salarii au angajații companiei Netflix. Jobul pentru care se câștigă și 600 de dolari pe zi

Cei mai bine plătiți angajați ai companiei sunt inginerii de software cu o vechime mai mare, care primesc anual uimitoarea sumă de 201.000 de dolari. Cei mai slabi plătiți angajați sunt cei din dommeniul de recrutare, cu un salariu anual mediu de 67.000 de dolari pe an.

Angajații departamentului de marketing primesc între 57.000-139.000 de dolari pe an iar angajații departamentului legal câștigă sume între 94.000-227.000 pe an. Directorii creativi ai companiei încep de la un salariu de 78.000 de dolari pe an iar după câțiva ani buni pot ajunge la suma de 238.000 de dolari anual.

Cum sunt plătite salarile. Plata pe oră, cea mai des folosită de Netflix

În Statele Unite ale Americii, angajații fără funcții de conducere sunt în mare parte plătiți pe oră iar compania Netflix plătește în medie un angajat cu 26 de dolari pe oră. În funcție de stat, acestă sumă poate varia atunci când este comparată cu minimul pe economie. În statul California de exemplu, unde se află și sediul companiei Netflix, minimul pe economie este de 13 dolari pe oră iar în statul Texas este de doar 7 dolari ora.

Angajatul care poate ajunge să facă 600 de dolari în numai 8 ore de muncă

Un asistent editor al companiei câștigă între 15-38 de dolari pe oră iar un asistent administrativ între 17-33 de dolari pe oră. Cel mai mult pot câștiga designerii grafici, care încep de la 20 de dolari pe oră dar pot ajunge să facă chiar și 75 de dolari pe oră dacă au experiență. Acest lucru însemnă că într-o singură zi de muncă, de 8 ore, un designer grafic poate câștiga 600 de dolari.

Platforma de streming Netflix oferă pachete de sănătate angajaților și contribuie la un fond de pensie privat. Compania oferă în unele cazuri și asigurări de viață și consultații la stomatolog sau oftalmolog.