Ce salarii au soldații și gradații profesioniști. Criteriile de recrutare în Armata Română, în 2026: Sunt mii de posturi disponibile

2 minute de citit Publicat la 13:36 23 Iun 2026 Modificat la 13:36 23 Iun 2026

Militari români. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Recrutare MApN via Facebook

Salariul unui soldat și al unui gradat profesionist din Armata Română variază, potrivit datelor publicate de Ministerul Apărării Naționale (MApN) în iunie 2026, în funcție de funcție, grad și atribuții. În paralel, ministerul a anunțat și deschiderea a mii de posturi pentru anul acesta, în cadrul unui nou plan de recrutare.

Ce salariu are un soldat profesionist în România

Potrivit tabelului MApN, soldații și gradații profesioniști au încasat venituri nete cuprinse între 4.138 de lei și 5.946 de lei pe lună.

Corpul soldaților și gradaților profesioniști include gradele de soldat, fruntaș și caporal, iar veniturile pot crește în funcție de promovare, vechime și ocuparea unor funcții cu responsabilități mai complexe.

MApN precizează că valorile minime sunt stabilite pentru program normal de lucru, iar sumele prezentate includ exclusiv drepturile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

De asemenea, în aceste sume nu sunt incluse drepturile cu caracter nepermanent obținute de anumite categorii de personal cu activități specifice, precum piloți, magistrați militari, medici, profesori universitari sau forțe pentru operațiuni speciale.

Cât câștigă un gradat

În aceeași grilă de salarizare, veniturile altor categorii din structura militară sunt următoarele:

Subofițeri: între 4.468 și 6.890 de lei net

între 4.468 și 6.890 de lei net Maiștri militari: între 4.681 și 7.067 de lei net

între 4.681 și 7.067 de lei net Ofițeri cu funcții de execuție: între 4.417 și 12.834 de lei net

între 4.417 și 12.834 de lei net Ofițeri cu funcții de comandă: între 5.591 și 28.426 de lei net

MApN arată că aceste diferențe reflectă nivelul de responsabilitate și complexitatea funcțiilor din cadrul structurilor militare.

Criteriile de recrutare în 2026

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, prin planul de recrutare pentru seria I 2026, 6.763 de posturi disponibile pentru soldați și gradați profesioniști în unități militare din întreaga țară.

Condițiile generale includ cetățenia română, domiciliul stabil în România, lipsa condamnărilor pentru infracțiuni incompatibile cu statutul militar, precum și absența apartenenței la organizații politice sau grupări incompatibile cu profesia militară.

Candidații trebuie să fie declarați „Apt” în urma evaluărilor psihologice și medicale și să își exprime acordul pentru prelucrarea datelor personale, conform legislației în vigoare.

Pentru corpul soldaților și gradaților profesioniști, criteriile specifice prevăd:

vârsta între 18 și 45 de ani

absolvirea a cel puțin doi ani de liceu

permis de conducere categoria B și/sau C, în funcție de armă și specialitate (unde este necesar)

asumarea în scris a renunțării la gradele militare anterioare, acolo unde este cazul

acceptul pentru verificarea accesului la informații clasificate

MApN subliniază că, în funcție de necesarul de încadrare, pot fi introduse și criterii suplimentare pentru anumite specialități militare.

Soldații și gradații profesioniști îndeplinesc funcții de execuție în structurile militare, participând la instrucție, la exploatarea și întreținerea tehnicii și armamentului, la paza obiectivelor militare și la alte activități necesare funcționării unităților.