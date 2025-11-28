Ce se întâmplă pe piaţa imobiliară după creşterea TVA. Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 10% la nivel național

Costurile cu salariile, materialele de construcții și cererea care depășește oferta vor face ca prețurile să se mențină ridicate și anul viitor. Foto: Captură Antena 3 CNN

Sectorul imobiliar a fost afectat de schimbările fiscale. Cea mai mare creștere de TVA, pentru apartamentele mici, de la 9 la 21%, a influențat serios piața, iar costurile cu salariile, materialele de construcții și cererea care depășește oferta vor face ca prețurile să se mențină ridicate și anul viitor. Problemele din acest domeniu au fost dezbătute la conferința "Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare", organizată de platforma HomeZZ și susținută de Antena 3 CNN.

Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 10% la nivel național, după ce anul acesta taxele au crescut, iar puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Marii jucători din domeniu atrag atenția ca este nevoie de predictibilitate, în special în domeniul legislativ.

"Le cerem mediu stabil, vrem stabilitate pe termen lung, pentru a putea livra ceea ce ne dorim către clienți. Dacă nu avem mediu stabil, e greu: tot timpul avem provocări, iar în loc să ne concentrăm pe livrabil, stăm să ne adaptăm și să ne consumăm energia prin analize", a spus Răzvan Brasla, CEO Cloud9.

Costurile cu forța de muncă, dificultatea de a găsi lucrători și scumpirea materialelor de construcții vor influența prețurile în sectorul imobiliar și anul viitor.

"Provocări sunt multe, nu numai politice. Vor mai fi provocări, dar suntem obișnuiți cu ele și, într-un fel, ne plac. Totuși, ne-ar trebui predictibilitate, pentru că asta este adevărul.

Apar și alte provocări, de exemplu cele ale unei școli de stat. Indiferent de investiții, nu există niciun fel de dezvoltare fără implicare. Vorbim despre provocări care vin din zona de securitate. Mulțumim consiliului local că a deblocat un post, dar noi avem nevoie de politici naționale care să facă același lucru", a explicat Gabriel Voicu, director de vânzări şi marketing la Cosmopolis.

"E important să ai un concept integrat care să încurajeze standardele – exigentele sunt ridicate și e normal să fie așa. Este foarte important să proiectezi astfel încât consumul de energie pentru încălzire și răcire să fie cât mai redus, cu pierderi aproape de zero. Energia și gazele s-au scumpit semnificativ și au contribuit la inflație, iar oamenii sunt interesați nu doar de posibilitatea de a cumpăra o locuință, ci și de aspectele ulterioare: costurile de administrare, de întreținere, timpul petrecut în trafic și altele similare", a completat Bogdan Bălaşa, manager general la HILS Development.

Liderii uneia dintre cele mai puternice industrii din Romania au dezbatut perspectivele pentru 2026 și consolidarea încrederii în rândul cumpărătorilor în cadrul conferinței "Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație și adaptare", organizată de platforma HomeZZ și susținută de Antena 3 CNN.