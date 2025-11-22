Cea mai mare rafinărie din România şi 1.400 de benzinării Rompetrol ar putea fi scoase la vânzare de KazMunayGas

Petromidia este cea mai mare și complexă rafinărie din România. FOTO: Hepta

KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan se pregătește să vândă 50% din activele europene, inclusiv din România, potrivit caliber.az.

Holdingul deține două rafinării în România, Petromidia și Vega, un complex petrochimic, terminale și o rețea de 1.400 de benzinării sub marca Rompetrol, anunță autoritățile din Kazahstan.

Cu o capacitate de procesare de aproape 5 milioane tone/an, Petromidia este cea mai mare și complexă rafinărie din România.

Kazahstanul intenționează să vândă KMG International NV (KMGI), subsidiara deținută integral de KazMunayGas, în perioada 2026 – 2027, potrivit sursei citate.

Licitația deschisă, în două etape, va permite investitorilor privați să achiziționeze până la 50% din holding, care supervizează operațiunile de rafinare și de retail din Europa.

În prezent, KMGI este deținută integral de KazMunayGas și este alcătuită din 28 de companii din România, Elveția, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Turcia și Kazahstan.

Autoritățile din Kazahstan spun despre tranzacție că face parte dintr-o strategie mai amplă a KazMunayGas de a atrage investiții strategice și de a îmbunătăți eficiența operatională a operațiunilor sale din Europa, în timp ce menține o prezență solidă pe piața energiei globale.

KMGI se aprovizionează cu țiței atât din Kazahstan cât și de la furnizorii internaționali. După modernizarea rafinăriilor din România s-au efectuat lucrări similare la facilitățile KazMunayGas din Atyrau, Pavlodar și Shymkent. Între 2017 și 2021, veniturile anuale ale KMGI au fluctuat între 4,8 și 11,6 miliarde de dolari, reflectând rolul semnificativ al holdingului în portofoliul energetic extern al Kazahstanului.

KazMunayGas poartă negocieri cu Lukoil privind activele din Kazahstan

Informația apare în contextul mîn care compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan poartă discuții cu grupul petrolier rus Lukoil cu privire la activele sale din Kazahstan, potrivit Agerpres.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti – Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

Trezoreria SUA emisese o licenţă care dădea termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil. SUA au blocat încercările Lukoil de a vinde activele traderului elveţian Gunvor.

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operaţiuni la nivel internaţional, având operaţiuni upstream în foste ţări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan, dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun şi Congo. În toate aceste proiecte, producătorul rus deţine participaţii minoritare, iar ponderea lor în producţia totală de ţiţei a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei.