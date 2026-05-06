Cele mai mari scumpiri din UE ale produselor care ies pe porţile fabricilor sunt în România. Cât au crescut în comparaţie cu 2025

Publicat la 13:28 06 Mai 2026

Preţurile produselor care ies pe porţile fabricilor au crescut cu 2% în UE şi cu 2,1% în zona euro în martie, comparativ cu perioada similară din 2025, iar România, Bulgaria şi Lituania sunt statele membre UE cu cele mai mari creşteri ale acestui indicator, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), notează Agerpres.

În martie, comparativ cu perioada similară din 2025, cea mai mare creştere a preţurilor producţiei industriale în UE s-a înregistrat în România (7,8%), Bulgaria (7,5%) şi Lituania (7,2%), iar cel mai semnificativ declin a fost în Luxemburg (minus 4,9%), Estonia (minus 2,4%) şi Slovacia (minus 1,3%).

Eurostat precizează că preţurile producţiei industriale în UE au fost influenţate în special de o creştere de 4,4% a preţurilor la energie, de 1,6% a preţurilor bunurilor de capital, de 2,3% a preţurilor bunurilor de folosinţă îndelungată, de 0,1% a preţurilor bunurilor de folosinţă imediată şi de 1,7% a preţurilor bunurilor intermediare.

Cât s-a scumpit producţia industrială

Preţurile producţiei industriale au crescut cu 3,2% în UE şi cu 3,4% în zona euro, în martie, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un declin de 0,5% în UE şi de 0,6% în zona euro).

Cea mai mare creştere a preţurilor producţiei industriale în UE în martie, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în Lituania (6,9%), Spania (6,5%) şi Italia (5,9%), iar cel mai accentuat declin în Estonia (minus 12,3%), Finlanda (minus 5,3%) şi Bulgaria (minus 2,5%). România a raportat un avans de 1,8% în martie, faţă de un declin de 1,6% luna precedentă.

Eurostat precizează că preţurile producţiei industriale în UE au fost influenţate în special de o creştere de 10,2% a preţurilor la energie, de 0,3% a preţurilor bunurilor de capital, de 0,8% a preţurilor bunurilor intermediare, de 0,1% a preţurilor bunurilor de folosinţă îndelungată, şi de 0,3% preţurilor bunurilor de folosinţă imediată.

Conform datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), în România preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 1,3% în luna martie a acestui an, faţă de luna februarie, iar faţă de martie 2025 avansul preţurilor a fost de 7%.

La nivelul pieţei interne, indicele preţurilor producţiei industriale a înregistrat creşteri cu 1,77% în luna martie a acestui an faţă de luna precedentă şi cu 7,83% în comparaţie cu martie 2025.

În ceea ce priveşte piaţa externă, în martie 2026 faţă de luna precedentă, preţurile producţiei industriale au fost mai mici cu 0,04%, iar comparativ cu aceeaşi lună a anului anterior s-a constatat o creştere cu 4,78%.

Pe marile grupe industriale, în ritm anual (martie 2026 faţă de martie 2025) creşteri ale preţurilor producţiei industriale au fost consemnate în: industria energetică (11,65%), industria bunurilor intermediare (5,53%), industria bunurilor de uz curent (5,03%), industria bunurilor de capital (3,91%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (1,82%).

Datele INS relevă faptul că, pe secţiuni de activitate, în martie 2026, faţă de martie 2025, cele mai importante creşteri de preţuri au fost înregistrate în distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (13,75%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (9,89%), în industria prelucrătoare (5,87%) şi în industria extractivă (3,52%), unde extracţia cărbunelui a consemnat o creştere de 19,55%.