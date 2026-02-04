China își dezvăluie planul de a contesta dominația dolarului american. Investitorii se întreabă dacă asta ar putea funcționa vreodată

Incertitudinea geopolitică a afectat piețele în ultimele săptămâni, iar dolarul a scăzut la minimele ultimilor patru ani. sursa foto: Getty

China profită de un moment favorabil pentru a pune sub semnul întrebării dominația americană în finanțele globale și pentru a-și extinde influența internațională, în detrimentul atotputernicului dolar american, scrie CNN.

Incertitudinea geopolitică – alimentată în mare parte de politica economică adesea haotică a președintelui Donald Trump – a afectat piețele în ultimele săptămâni, iar dolarul a scăzut la minimele ultimilor patru ani.

Între timp, investitorii s-au orientat către active de refugiu, ceea ce a împins prețul aurului la maxime record de peste 5.500 de dolari uncia. Acest context a oferit Chinei ocazia de a-și promova propria monedă drept o alternativă viabilă.

În weekend, revista ideologică de referință a Partidului Comunist Chinez a publicat declarații ale președintelui Xi Jinping în care acesta a schițat planuri pentru transformarea yuanului chinezesc într-o monedă de rezervă globală. În prezent, acest rol este deținut de dolarul american – moneda utilizată în marea majoritate a tranzacțiilor externe și considerată una dintre cele mai sigure investiții la nivel mondial.

Puțini se așteaptă ca această situație să se schimbe prea curând. Totuși, deprecierea abruptă a dolarului de la revenirea lui Trump la Casa Albă anul trecut a deschis, cel puțin teoretic, ușa unor potențiali rivali.

China ar trebui să aspire la crearea „unei monede puternice, utilizate pe scară largă în comerțul internațional și pe piețele valutare”, susținută de „o bancă centrală puternică”, capabilă să atragă investiții și să influențeze formarea prețurilor la nivel global, le-a transmis Xi oficialilor guvernamentali.

Comentariile liderului chinez au fost făcute în privat, în 2024. Partidul le-a făcut publice într-un moment în care China încearcă să se poziționeze drept un partener economic și politic mai stabil decât Statele Unite – și începe să vadă rezultate. Iată ce știm.

De ce contează acum planurile Chinei?

China încearcă de peste un deceniu să își integreze moneda națională în piețele internaționale și să-i consolideze stabilitatea ca monedă globală. În prezent, Beijingul începe să profite de îngrijorările tot mai mari legate de politica economică a SUA și de fenomenul cunoscut drept „de-dolarizare”.

Decizia lui Trump de a impune mai multe runde de tarife comerciale unor parteneri majori a afectat încrederea în creșterea economică a SUA și în valoarea dolarului.

Schimbarea conducerii la Rezerva Federală – pentru care Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh, după conflicte repetate cu actualul președinte Jerome Powell – a amplificat incertitudinea privind politica monetară și nivelul dobânzilor.

Investitorii și-au redus expunerea la dolar încă de anul trecut, iar președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a cerut ca euro să joace un rol mai important în finanțele globale. De asemenea, amenințarea taxelor vamale și a sancțiunilor impuse de SUA a determinat unele state să caute soluții pentru a-și reduce dependența de dolar.

„Ca să îi convingi pe oameni să folosească yuanul chinezesc, trebuie să îți creezi o nișă, iar asta a fost foarte dificil”, a declarat Dinny McMahon, șeful departamentului de cercetare piețe la firma Trivium China. „Acum, modul în care Partidul privește situația este: «Suntem într-un moment unic, pentru că oamenii încep să fie dezamăgiți de dolar»”.

De ce este important controlul unei monede de rezervă globale?

Dolarul a fost în centrul economiei mondiale timp de peste 80 de ani, în urma celui de-al Doilea Război Mondial și a Acordului de la Bretton Woods, care a stabilit dolarul drept etalon legat de aur și a ancorat 44 de alte monede la acesta. Cererea puternică pentru dolari oferă SUA o influență sporită în finanțarea la costuri reduse și în impunerea de sancțiuni altor state.

Fondul Monetar Internațional recunoaște alte șapte monede majore de rezervă, printre care euro, yuanul chinezesc, yenul japonez, dolarul canadian, dolarul australian, lira sterlină și francul elvețian. China a încercat să își consolideze moneda pentru a se proteja de hegemonia financiară a SUA și de presiunile asociate acesteia, dar și pentru a-și extinde influența politică și economică în comerțul și finanțele globale.

Ce a făcut China pentru a-și consolida moneda?

China a adoptat măsuri pentru a face yuanul mai atractiv pentru investitorii străini, inclusiv prin creșterea accesului la titluri chinezești – acțiuni, obligațiuni și materii prime – și prin simplificarea plăților transfrontaliere.

Consolidarea relațiilor comerciale cu economiile emergente a sprijinit, de asemenea, utilizarea sporită a monedei naționale în tranzacțiile externe. Folosirea monedei chineze în decontările comerciale a atins niveluri record după ce statele occidentale au impus sancțiuni Rusiei în urma invaziei Ucrainei, China rămânând unul dintre principalii parteneri comerciali ai Moscovei.

Vara trecută, guvernatorul băncii centrale a Chinei, Pan Gongsheng, a declarat că yuanul chinezesc este cea mai mare monedă de finanțare a comerțului din lume și a treia monedă ca utilizare în plăți, pledând pentru dezvoltarea unui sistem valutar „multipolar”, în locul dominației dolarului.

Ideea că dolarul ar putea fi contestat l-a iritat pe Trump. Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – grupul cunoscut sub numele de BRICS – au discutat despre crearea unei noi monede de rezervă, iar Trump a amenințat că va răspunde cu tarife de 100% dacă un astfel de proiect va fi pus în practică.

Ar putea yuanul să înlocuiască dolarul?

Un sistem financiar global bazat predominant pe yuani este încă departe de realitate. Potrivit datelor FMI, dolarul american reprezenta anul trecut aproximativ 57% din rezervele valutare globale, euro circa 20%, iar yuanul doar aproximativ 2%. China nu a anunțat explicit că dorește să înlocuiască dolarul, ci mai degrabă să își extindă propria monedă în sistemul global.

Deși Beijingul promovează yuanul drept o monedă sigură și convenabilă pentru comerțul internațional, experții spun că restricțiile stricte privind circulația capitalului în și din China îi descurajează pe investitori și instituțiile financiare să își bazeze rezervele în mod semnificativ pe această monedă. În plus, China ar putea prefera să mențină un nivel mai scăzut al yuanului față de alte monede, pentru a susține economia sa orientată spre export.

„Nu îmi pot imagina o lume în care yuanul să fie adoptat ca activ de rezervă la niveluri comparabile cu dolarul sau euro, și nu cred că nici Beijingul nu își imaginează asta”, a spus McMahon. „Dar, având în vedere schimbările din sistemul financiar global și din geopolitică, Beijingul consideră cu siguranță că există o oportunitate de a câștiga teren”.