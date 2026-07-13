Cine are dreptul la ajutor de înmormântare în 2026 și care este valoarea lui: Condiții pentru solicitanți și acte necesare

2 minute de citit Publicat la 15:31 13 Iul 2026 Modificat la 15:31 13 Iul 2026

Ajutorul de deces a fost majorat în 2026. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ajutorul de înmormântare reprezintă sprijinul financiar acordat de stat pentru acoperirea unei părți din cheltuielile ocazionate de decesul unei persoane asigurate sau pensionare. Începând cu 30 martie 2026, cuantumul ajutorului de deces a fost majorat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar plata se face, de regulă, în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Cine are dreptul la ajutor de înmormântare în 2026

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și informațiilor publicate de CNPP, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului:

unui asigurat în sistemul public de pensii;

unui pensionar;

unei persoane care, în ultimele șase luni înainte de deces, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii;

unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului, dacă înainte de intrarea în concediu era asigurată obligatoriu în sistemul public de pensii.

Ajutorul este plătit unei singure persoane care poate demonstra, cu documente justificative, că a suportat cheltuielile de înmormântare.

În mod obișnuit, aceasta poate fi soțul sau soția supraviețuitoare, un copil, un părinte, un alt membru al familiei ori, în lipsa acestora, orice persoană care dovedește plata cheltuielilor funerare.

Poți primi ajutor de înmormântare dacă nu ești asigurat?

Da, însă doar în anumite situații prevăzute de lege.

Dacă persoana decedată este un membru de familie neasigurat al unui asigurat sau pensionar, se poate acorda ajutor de deces. În această categorie intră, de exemplu, soțul, soția, copiii sau părinții aflați în condițiile prevăzute de lege.

În acest caz, beneficiarul este asiguratul sau pensionarul al cărui membru de familie a decedat, iar cuantumul ajutorului este de jumătate din suma acordată pentru decesul unui asigurat sau pensionar.

Valoarea ajutorului de înmormântare

Conform Legii nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat și precizărilor CNPP, începând cu 30 martie 2026, ajutorul de deces este:

9.192 lei – în cazul decesului unui asigurat sau pensionar;

– în cazul decesului unui asigurat sau pensionar; 4.596 lei – în cazul decesului unui membru de familie al unui asigurat sau pensionar.

Ajutorul se suportă integral din bugetul asigurărilor sociale de stat și se achită, în mod normal, în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.

Unde se solicită ajutorul de deces și ce acte sunt necesare

Cererea pentru acordarea ajutorului de înmormântare se depune la casa teritorială de pensii competentă sau, după caz, la instituția care gestionează drepturile de asigurări sociale ale persoanei decedate.

Conform CNPP, dosarul trebuie să cuprindă, în principal:

cererea pentru acordarea ajutorului de deces;

certificatul de deces, în original și copie;

actul de identitate al solicitantului;

documente care dovedesc suportarea cheltuielilor de înmormântare (facturi, chitanțe sau alte acte justificative);

documente care atestă gradul de rudenie sau calitatea în baza căreia se solicită ajutorul, atunci când este cazul.

În funcție de situația concretă, casa teritorială de pensii poate solicita și alte documente prevăzute de legislația în vigoare.