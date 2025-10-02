Circularitatea aluminiului, pe agenda discuțiilor la Climate Week NYC. Datorită SGR, România a făcut progrese notabile în reciclare

Cutii din aluminiu. Foto: pexels.com

La ediția din acest an a Climate Week NYC, unul dintre cele mai influente forumuri globale dedicate sustenabilității, reciclarea aluminiului a fost unul dintre principalele subiectele abordate de liderii din industrie. Sesiunea „Aluminiul în acțiune: Cum revin dozele de băuturi în circuit prin reciclare” („Aluminium in Action: How Beverage Cans Are Closing the Circularity Loop”), moderată de Gemma Webb, CEO al RetuRO, a reunit experți și reprezentanți de top ai mediului de afaceri care au discutat despre strategii globale, politici publice și investiții concrete menite să accelereze tranziția către reciclarea dozelor de băuturi pentru producția de noi doze - așa-numitul proces can-to-can.

De ce este esențială circularitatea dozelor din aluminiu

Aluminiul poate fi reciclat la nesfârșit fără a-și pierde calitățile, ceea ce îl face una dintre cele mai sustenabile opțiuni de ambalaj. Potrivit estimărilor, utilizarea globală a dozelor din aluminiu pentru băuturi va crește de la 420 de miliarde în 2020 la 630 de miliarde de unități până în 2030, impulsionată de cererea în creștere a consumatorilor pentru ușurință în utilizare, calitate și sustenabilitate. Reciclarea aluminiului consumă cu până la 95% mai puțină energie decât producerea de metal nou, reducând semnificativ emisiile. Astfel, reciclarea celor 630 de miliarde de doze de aluminiu pentru băuturi la nivel global ar însemna evitarea a 60 de milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră pe an, conform datelor Institutului Internațional al Aluminiului.

„În contextul acțiunilor globale pentru climă, reciclarea aluminiului este o metodă rapidă și scalabilă de reducere a emisiilor de carbon, precum și dovada că modelele de economie circulară funcționează în practică. La nivel mondial se fac deja progrese semnificative, însă sunt necesare eforturi suplimentare pentru creșterea ratelor de reciclare, reducerea emisiilor pe întregul lanț valoric și maximizarea conținutului reciclat în fiecare doză. Având în vedere consumul anual de miliarde de doze, chiar și creșteri mici ale ratelor de colectare aduc beneficii semnificative pentru mediu”, a declarat Gemma Webb.

În cadrul discuțiilor de la New York s-a subliniat că disponibilitatea de materie primă secundară de aluminiu de înaltă calitate riscă să nu poată ține pasul cu cererea. Tocmai de aceea extinderea infrastructurii de colectare, sortare și procesare, precum și stabilirea unor obiective naționale clare de reciclare pentru dozele din aluminiu sau creșterea calității ambalajelor colectate devin tot mai importante.

Chiar și țări precum Japonia, care are cea mai ridicată rată de reciclare a dozelor din aluminiu - aproape 100%, se confruntă în continuare cu provocări. Continuarea investițiilor în creșterea capacității și eficienței reciclării rămâne esențială, la fel ca extinderea utilizării dozelor de aluminiu prin promovarea pe scară largă a avantajelor lor ecologice sau abordarea crizei globale a materiei prime secundare de aluminiu.

„Pentru a atinge circularitatea în cazul dozelor din aluminiu, nu este suficientă doar inovația tehnologică, sunt necesare și cadre legislative solide, colaborare internațională și, nu în ultimul rând, schimbări culturale”, a punctat Gemma Webb concluziile dezbaterii de la New York.

În ultimii doi ani, prin implementarea SGR, România a înregistrat progrese semnificative în reciclarea dozelor de aluminiu

În România, implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) a avut un impact crucial și la acest capitol, aducând o îmbunătățire remarcabilă față de rata de reciclare de doar 35% raportată în 2022 de European Aluminium.

Astfel, în 2024, rata de returnare a acestui tip de ambalaje prin SGR a ajuns la 55%, iar în acest an a urcat la aproximativ 80%. Aproape un miliard de doze au fost colectate în primele opt luni ale acestui an.

„Experiența României cu Sistemul de Garanție-Returnare - cel mai mare astfel de sistem complet integrat din lume - demonstrează că, atunci când politici clare sunt dublate de implicarea cetățenilor și a companiilor, obiectivele economiei circulare pot trece rapid de la stadiul de teorie la realitate. De aceea, România își propune să împărtășească această experiență și, concomitent, să continue să învețe de la alții. Sunt mândră să văd România reprezentată din nou la masa globală, arătând că și sistemele noi pot aduce rezultate concrete, relevante”, a declarat CEO-ul RetuRO.

Acest progres contribuie nu doar la atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale țării, ci și la efortul internațional de a închide cercul reciclării aluminiului.

„Pe măsură ce cererea globală pentru aluminiu reciclat crește, experții vorbesc tot mai mult despre o «cursă pentru deșeuri» – competiția dintre regiuni și industrii pentru a asigura suficient material reciclat din aluminiu de înaltă calitate pentru menținerea liniilor de producție circulare. Prin colectarea a aproape 80% din dozele de aluminiu în acest an, România protejează un material valoros, evitând risipa și valorificând beneficiile economice ale reciclării”, a concluzionat Gemma Webb.

La ediția din 2024 a Climate Week NYC, Sistemul de Garanție-Returnare – cel mai important proiect de economie circulară implementat în România – a fost în prim-plan, prin prezentarea susținută de Gemma Webb, CEO al RetuRO, stimulând dezbateri valoroase despre utilizarea eficientă a resurselor și reducerea deșeurilor.

