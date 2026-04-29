1 miliard de euro pentru energia viitorului: SANY alege România ca punct strategic în Europa

Proiectul are o capacitate de 95 MWp pentru parcul fotovoltaic și 218 MWh pentru instalația de stocare. foto: SANY

România intră în radarul marilor investitori globali din energie, iar prezența SANY în România confirmă schimbarea de percepție. Compania a ales comuna Dobrești din județul Dolj, pentru lansarea primului său proiect european care integrează producția de energie solară cu stocarea în baterii — o combinație tot mai căutată într-o piață aflată în plină transformare.

Proiectul are o capacitate de 95 MWp pentru parcul fotovoltaic și 218 MWh pentru instalația de stocare. Începerea lucrărilor este programată pentru această primăvară, iar amplasarea în com. Dobresti din sudul țării, într-una dintre zonele cu cel mai ridicat potențial de radiație solară din România, oferă condiții optime pentru producția eficientă de energie și integrarea acesteia în rețea.

Pentru SANY, alegerea României nu este întâmplătoare. Aceasta are nevoie urgentă de capacități de stocare pentru a susține creșterea accelerată a energiei regenerabile, iar piața românească de energie oferă atât potențial, cât și spațiu de dezvoltare rapidă.

„În primul rând vreau să îi mulțumesc personal domnului Xiang Wenbo, președinte al Grupului SANY. Dânsul a fost cel mai mare suporter al acestui proiect. Pot să spun că fără sprijinul dânsului, SANY nu ar fi astăzi în România. Am descoperit un vizionar, dar și un om atât de modest în ciuda faptului că el conduce una dintre cele mai mari companii din China. Este un om care cred că a început să iubească România. Faptul că astăzi a anunțat, la Dobrești, în locul în care se va construi primul proiect Sany din România, că vă investi un miliard de euro în România, este un semnal extraordinar pentru noi, dar și pentru Europa”, a declarat Mugurel Surupaceanu – proprietarul grupului de firme DANUBE SOLAR, dezvoltatorul proiectului.

SANY își construiește poziția globală printr-un model integrat care acoperă întregul ecosistem energetic — de la producție (solar și eolian), la stocare și tehnologii emergente precum hidrogenul. SANY Group a avut anul trecut o cifră de afaceri de 12,49 miliarde dolari si cca 90,000 de angajați, fiind o prezență puternică pe 4 continente (Asia, Africa, Europa și America).

„Sperăm ca prin acest proiect să impulsionăm investițiile în energie verde în România. Vrem să investim în mai multe proiecte de acest gen, solar plus stocare de energie și stocare simplă, pentru a ajuta la realizarea tranziției energetice în regiune și în România ca țară, în ansamblu. În ceea ce privește stadiul proiectului, după cum puteți vedea, proiectul este în faza de inaugurarea lucrărilor(...). Am ales județul Dolj deoarece considerăm că acest loc are resurse solare abundente și, de asemenea, există o necesitate pentru această energie electrică verde”, a explicat Guo RuiGang – Vicepreședinte executiv SANY Group.

Tot ieri, SANY a anunțat că a decis să extindă parteneriatul din Romania cu grupul Danube Solar, semnând un nou acord pentru dezvoltarea a trei proiecte de stocare a energiei de tip stand-alone în com. Pielești, județul Dolj. Cele trei proiecte vor avea o putere totală de 233,55 MWac și o capacitate de stocare de 984,96 MWh, iar lucrările sunt estimate să înceapă în toamna acestui an.