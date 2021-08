Iata care sunt cele mai bune branduri de centrale termice pe gaz

Acum este timpul sa te modernizezi si sa apelezi la una dintre cele mai inovatoare solutii! Alege dintre numeroasele modele de centrale termice pe gaz de la branduri recunoscute pe tot mapamondul si beneficiaza de confort la superlativ si siguranta, chiar in caminul tau!

Modelele de centrale termice pe gaz sunt, in prezent, preferate de majoritatea celor care vor sa tina pasul cu timpurile. Fiind ieftina si accesibila, centrala termica pe gaz ofera o gama intreaga de avantaje, precum randamentul ridicat, pretul scazut la intretinere si compatibilitatea cu diverse tipuri de instalatii de incalzire. Insa, ca sa te bucuri de aceste beneficii, este indicat sa te orientezi catre un model de calitate, de la un brand renumit. Iata, pe scurt, care sunt cele mai cunoscute branduri de centrale termice pe gaz la ora actuala!

Ariston

Inca din 1960, brandul italian Ariston incepe productia de incalzitoare electrice de apa. Douazeci de ani mai tarziu, Ariston isi consolideaza pozitia de lider pe piata, incepand in acelasi timp productia de centrale termice pe gaz. Evolutia catre piata internationala are loc rapid, in anul 2000, odata cu lansarea in China si Rusia, Ariston devenind un brand recunoscut la nivel global. In prezent, compania investeste in implementarea de noi tehnologii (precum aplicatia Ariston NET, care permite controlul produselor de oriunde prin intermediul smartphone-ului), sustenabilitate si dispozitive smart, potrivite oamenilor moderni.

Ferroli

Fratii Dante, Leonardo si Luigi Ferroli au fondat compania care le poarta numele in anul 1955, in regiunea Friuli din Italia, cunoscuta pentru prelucrarea fierului si a cuprului. Inca de pe atunci, fondatorii au intuit dezvoltarea sistemelor de incalzire rezidentiala si industriala, facandu-se repede remarcati pe piata europeana. In decursul anilor, Ferroli s-a extins, devenind un brand renumit in intreaga lume. Astazi, compania cu sediul in Verona are peste 3000 de angajati, o cifra anuala de peste 600 de milioane de Euro si un plan indraznet pentru viitor. Centralele termice pe gaz Ferroli

sunt produse la cele mai inalte standarde si au un raport excelent pret/calitate.

Motan

Fiind singurul producator de centrale termice pe gaz de pe teritoriul Romaniei, compania Kober investeste anual in cercetare si proiectare pentru centralele Motan, avand scopul de a imbunatati mereu produsele si tehnologiile de fabricatie. Gama Motan asigura confort, siguranta, calitate si fiabilitate la preturi accesibile oricarui roman. Mai multe, costurile reduse de intretinere, precum si consumul redus de gaz si energie electrica sunt atribute care propulseaza acest brand in topul preferintelor conationalilor.

Viessmann

Brandul este unul dintre cele mai cunoscute, oferind solutii atat in domeniul termoficarii, cat si in alte domenii, precum refrigerarea. Gama de sisteme de incalzire este conceputa astfel incat sa ofere tehnologie de varf, stabilind noi standarde. Gratie utilizarii eficiente a energiei, Viessman este renumit pentru reducerea costurilor si conservarea resurselor si a mediului.

Immergas

Compania italiana detine un palmares impresionant: peste 7 milioane de boilere vandute, 13 linii de productie, peste 600 de angajati si o multitudine de centre de cercetare, training, cladiri de birouri si depozite, care se intind pe o suprafata de 60 de mii de metri patrati. Immergas isi are sediul in Brescello di Reggio Emilia, la doar cativa metri de micul atelier unde a luat nastere compania. In prezent, Immergas este unul dintre brandurile de top, renumite atat in Italia si Europa, cat si la nivel mondial.

Asadar, daca esti in cautarea unei centrale termice pe gaz de cea mai buna calitate, alege un model de la aceste branduri de renume. Fiabilitatea, randamentul si rezistenta in timp sunt doar cativa dintre factorii care fac ca brandurile de mai sus sa se inscrie in topul celor mai bune din lume!

