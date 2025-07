Dezinformarea referitoare la nicotină are consecinţe devastatoare la nivel global

Medicul și cercetătorul Konstantinos Farsalinos a vorbit la aceste eveniment despre nivelul alarmant de dezinformare

Global Forum on Nicotine, singura conferință globală dedicată tuturor părților interesate de reducerea riscurilor asociate nicotinei, de la consumatori și cercetători, la factori de decizie și reprezentanți ai industriei a avut loc în perioada 18-21 iunie 2025 în capitala Poloniei, Varşovia. Participanții au atras atenția că, deși știința confirmă beneficiile produselor precum pliculeţele cu nicotină sau tutunul încălzit pentru renunțarea la fumat, narațiunile alarmiste și politicile restrictive continuă să domine discursul public și să împiedice progresul.

Medicul și cercetătorul Konstantinos Farsalinos a vorbit la aceste eveniment despre nivelul alarmant de dezinformare care persistă atât în rândul publicului, cât și al profesioniștilor din sănătate cu privire la nicotină și produsele cu risc redus. „În 2021, un studiu realizat pe mai mult de 1.000 de medici americani arăta că 83% erau convinși că nicotina cauzează boli cardiovasculare, iar 80,5% credeau că provoacă cancer. Acest nivel de dezinformare nu există doar în societate, ci și printre experți. Iar experții sunt sursa de informație pentru consumatori”, a spus Farsalinos.

Problema nu este doar lipsa de informare, ci și faptul că această confuzie se transmite direct pacienților. Mulți medici, în lipsa unor cunoștințe clare despre reducerea riscurilor, ajung să recomande pacienților să evite orice formă de nicotină, inclusiv produsele cu risc redus, chiar și în cazuri grave.„Nu am folosit la potențial maxim rețelele sociale. Nu am făcut niciun efort consistent de a educa publicul. Am acționat sporadic și fără coerență”, a recunoscut Farsalinos, criticând lipsa de implicare a comunității științifice în comunicarea publică.

Consecințele acestei dezinformări sunt vizibile la nivel global. În multe țări, inclusiv în cele cu venituri mici și medii, politicile de sănătate publică sunt influențate de narative alarmiste și de o abordare prohibiționistă, ceea ce limitează accesul la alternative mai sigure pentru milioane de fumători. Experții atrag atenția că, fără o schimbare de paradigmă, obiectivele de reducere a mortalității asociate fumatului nu vor fi atinse.„Multe țări adoptă interdicții bazate pe panică, nu pe știință. Rezultatul este că oamenii continuă să fumeze și să sufere consecințele”, a explicat medicul.

Farsalinos a subliniat că diferența fundamentală dintre riscurile generate de arderea tutunului și cele ale nicotinei trebuie să fie comunicată clar atât profesioniștilor din sănătate, cât și publicului.„Mulți doctori nu înțeleg că efectele nocive ale combustiei sunt de ordinul mai mari decât riscurile minime ale nicotinei. Trebuie să-i convingem pe medici de știința din spatele reducerii riscurilor, pentru că ei sunt considerați surse credibile de informație pentru publicul larg”, a punctat Farsalinos.

Dezinformarea nu afectează doar percepțiile, ci și deciziile de sănătate ale pacienților. Există cazuri în care persoane cu boli pulmonare severe sunt sfătuite să evite produsele cu risc redus, deși acestea ar putea reprezenta o șansă reală de a renunța la fumat. În ciuda acestor provocări, există speranță. Farsalinos consideră că soluția stă în educație continuă, colaborare între cercetători, medici și consumatori, precum și în folosirea eficientă a platformelor digitale pentru diseminarea informațiilor bazate pe dovezi. „Trebuie să găsim modalități de a comunica simplu și clar că produsele cu nicotină fără ardere pot salva vieți. Nu e vorba de a promova nicotina, ci de a reduce efectele devastatoare ale fumatului”, a concluzionat el.

Astăzi, când peste un miliard de oameni fumează la nivel global, iar dezinformarea blochează progresul, mesajul transmis de la Varșovia este clar: fără adevăr științific și comunicare onestă, lupta împotriva fumatului riscă să fie pierdută.