Prada a cumpărat Versace cu 1,37 miliarde dolari, chiar de ziua lui Gianni: Ce se întâmplă cu numele și cine va conduce casa de modă

Magazine Versace și Prada în Milano, Italia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Producătorul italian de articole de lux Prada a finalizat preluarea rivalului Versace de la grupul american Capri Holdings, într-o tranzacţie în numerar evaluată la 1,375 miliarde dolari, care aduce laolaltă două dintre cele mai mari nume din sectorul de fashion din Italia, transmite AP.

Înfiinţată în 1978 de stilistul Gianni Versace şi fratele său Santo, Versace, cu sediul la Milano, este un nume de referinţă în moda italiană.

Mult aşteptata tranzacţie ar urma să relanseze Versace, după performanţa mediocră din timpul pandemiei. Fuziunea acestor două mărci legendare va da naştere unui grup de lux italian cu o cifră de afaceri de peste şase miliarde de euro pe an, capabil să concureze mai bine cu giganţii sectorului precum LVMH şi Kering.

Într-un comunicat, Prada a precizat că achiziţia a fost finalizată după obţinerea tuturor aprobărilor de la autorităţile de reglementare. În septembrie, Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea casei de modă italiene Versace de către rivala Prada. Executivul comunitar a ajuns la concluzia că tranzacţia nu ridică probleme de concurenţă, având în vedere poziţiile limitate pe piaţă ale societăţilor care rezultă din tranzacţia propusă.

Grupul american de lux Capri Holdings, care deţine mărcile Michael Kors şi Jimmy Choo, a anunţat că banii vor fi folosiţi pentru achitarea datoriei.

Moștenitorul Prada va conduce Versace

Lorenzo Bertelli, fiul moştenitor al proprietarilor Prada, Miuccia Prada și Patrizio Bertelli, va fi preşedintele executiv al Versace, în plus faţă de rolurile lui de director de marketing director şi şef pe segmentul de sustenabilitate.

Patrizio Bertelli a anunţat că nu se aşteaptă să facă schimbări semnificative la Versace, deşi a atras atenţia că firma, care este printre primele zece cele mai recunoscute mărci din lume, a înregistrat mult timp performanţe reduse pe piaţă.

În 2018, Capri Holdings a plătit două miliarde dolari pentru Versace dar evoluţiile au fost sub aşteptări. Versace a fost responsabilă pentru 20% din veniturile înregistrate anul trecut de Capri Holdings, de 5,2 miliarde de euro.

Grupul Prada a raportat anul trecut o majorare a veniturilor cu 17%, la 5,4 miliarde de euro.

Ce se întâmplă cu numele casei de modă dat de Gianni Versace

Numele Versace, care îşi are originea în fondatorul companiei, Gianni Versace, care a fost asasinat în 1997, va fi păstrat. Marca Prada, fondată de doi fraţi, există din 1913.

Chiar dacă Italia controlează aproape jumătate din producţia mondială de articole personale de lux, ţara nu are un grup de o mărime comparabilă cu cea a giganţilor francezi LVMH şi Kering. Prada este cel mai mare grup de fashion din Italia cu o capitalizare de piaţă de aproximativ 14 miliarde de euro, cu mult sub cea a LVMH, proprietarul Louis Vuitton.

De asemenea, veniturile combinate ale primilor cinci jucători italieni de pe piaţa articolelor de lux (Prada, Moncler, Ermenegildo Zegna, Brunello Cucinelli şi Ferragamo) sunt mai mici decât vânzările de aproximativ 17 miliarde de euro ale Kering.

Donatella, mesaj pentru fratele său: „Astăzi este ziua ta și ziua în care Versace se alătură familiei Prada”

Donatella Versace, sora regretatului Gianni, a menționat că finalizarea tranzacției a coincis cu ziua lui de naștere.

„Astăzi este ziua ta și ziua în care Versace se alătură familiei Prada. Mă gândesc la zâmbetul pe care l-ai fi avut pe chip. Îmi este dor de tine, mereu”, a scris ea pe Instagram.

Donatella Versace este în prezent Chief Brand Ambassador al brandului Versace, rol pe care l-a preluat în aprilie 2025, după ce a renunțat la poziția de Chief Creative Officer.