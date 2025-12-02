Afaceristul român Lucian Despoiu a preluat controlul site-ului de știri francez Atlantico. Cine este „misteriosul strateg electoral”

1 minut de citit Publicat la 11:04 02 Dec 2025 Modificat la 11:04 02 Dec 2025

Omul de afaceri român Lucian Despoiu. Sursa foto: Agerpres Foto

Omul de afaceri român Lucian Despoiu, expert în campanii online, a devenit acționarul majoritar al site-ului francez de știri și opinii de dreapta Atlantico, a declarat luni pentru AFP fondatorul acestuia, Jean-Sebastien Ferjou, potrivit Agerpres.

Societatea Kondiment, agenție multinațională de servicii online, fondată de Despoiu, „a devenit într-adevăr acționarul majoritar al Atlantico”, a declarat editorul Atlantico într-un e-mail, menționând o tranzacție în valoare de „puțin peste două milioane de euro”.

Ferjou a confirmat astfel o informație transmisă de publicația franceză de specialitate La Lettre.

Cine este Lucian Despoiu

Lucian Despoiu este și fondatorul Majoritas, o companie specializată în campanii online, în special pentru alegeri, care scrie pe site-ul său că a lucrat în peste 40 de țări din 2008.

„Acordul nostru între acționari a protejat întotdeauna independența editorială totală a redacției și așa va rămâne”, a declarat Ferjou, care consideră că Despoiu a fost ”atras de modelul editorial al Atlantico și de rețeaua sa de câteva mii de experți (economiști, avocați, cercetători, politologi etc.)”.

Site-ul atrage între „unu și două milioane de vizitatori unici” în fiecare lună, potrivit lui Ferjou.

„Eu personal am fost atras de energia sa, de expertiza digitală a echipelor sale și de dorința noastră comună de a propulsa Atlantico în noua eră care se deschide pentru mass-media, deoarece algoritmii de social media și inteligența artificială remodelează din nou peisajul modelelor economice”, a adăugat jurnalistul.

„Misteriosul strateg electoral”

Lansat în 2011, Atlantico s-a remarcat în primii ani cu câteva materiale de presă senzaționale, cum ar fi „Zidul idioților” afișat în birourile Sindicatului din Magistratură (SM, de stânga) și înregistrările clandestine realizate de fostul consilier al fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, pe când lucra la Palatul Elysee.

Site-ul se bazează acum pe contribuții ale experților.

Inițial gratuit, Atlantico a devenit ulterior un serviciu plătit și se finanțează și din publicitate, în mediul fragil al „jucătorilor puri”, instituțiile media care operează exclusiv online.

Ferjou precizează că unul dintre primii investitori, Charles Beigbeder, s-a „retras complet” din acționariat, dar că editorialistul economic Jean-Marc Sylvestre și directorul companiei Devoteam (consultanță tehnologică), Stanislas de Bentzmann, și-au păstrat acțiunile.

Informația preluării controlului Atlantico de către Despoiu a atras atenția presei franceze precum Ouest-France sau Le Point. Ultima publicație îl numește pe acesta „misteriosul strateg electoral” și comentează că achiziția „marchează o etapă semnificativă în expansiunea acestui jucător major cu influență politică și mediatică”.