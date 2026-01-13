Inteligența artificială împinge Alphabet, compania-mamă a Google, în „clubul de 4 trilioane de dolari”

sursa foto: Getty

Alphabet, compania-mamă a Google, a devenit a patra companie din lume care atinge o evaluare de 4 trilioane de dolari (4.000 de miliarde de dolari – n.r.), pe fondul boomului inteligenței artificiale, după Nvidia, Microsoft și Apple. După o creștere spectaculoasă a acțiunilor, analiștii avertizează însă că presiunea pentru rezultate rămâne ridicată, relatează Euronews.

Așteptările legate de inteligența artificială au împins evaluările companiilor din tehnologie la maxime istorice în ultimul an. Dornici să profite de valul inovației digitale, investitorii au direcționat sume masive către firme aflate în centrul acestei transformări, în speranța unor randamente ridicate.

În ciuda avertismentelor privind supraevaluarea pieței – venite inclusiv din partea CEO-ului Google – vedetele din Silicon Valley continuă să își vadă capitalizarea de piață în creștere. Luni, Alphabet s-a alăturat giganților Nvidia, Microsoft și Apple, după ce a depășit pentru prima dată pragul de 4.000 de miliarde de dolari. Astfel, Alphabet a devenit a doua cea mai valoroasă companie din lume, după Nvidia, producătorul de cipuri.

Mai mulți factori au contribuit la ascensiunea recentă a Alphabet, acțiunile companiei crescând cu aproximativ 75% în ultimul an și cu aproape 7% de la începutul lunii ianuarie.

Un impuls important a venit din decizia Apple de a utiliza modelul de inteligență artificială Gemini, dezvoltat de Google, ca parte a unei actualizări a asistentului digital Siri. Valoarea acordului, anunțat luni, nu a fost făcută publică, însă vestea este percepută ca un vot de încredere în capacitatea Google de a concura în noua eră a AI.

După ce succesul inițial al OpenAI cu ChatGPT a provocat neliniște în rândul conducerii Google, compania și-a intensificat eforturile de inovare, lansând modelul Gemini 3, primit cu recenzii foarte bune.

„Mă aștept ca atmosfera să fie tensionată o vreme”, a declarat CEO-ul OpenAI, Sam Altman, după lansare.

Deși Google a ratat „marele moment” al chatboturilor, Gemini 3 a depășit rivalii pe mai multe criterii de performanță. Într-un briefing de presă susținut iarna trecută, Google a anunțat că informațiile furnizate de Gemini 3 au o acuratețe de 72%, potrivit unui test standard.

Comparativ cu modelele anterioare, Gemini 3 combină mai fluid grafica și textul în răspunsurile oferite utilizatorilor și are capacități îmbunătățite de programare.

Modelul de finanțare al Google îi oferă, de asemenea, un avantaj față de competitori start-up neprofitabili precum Anthropic, care sunt nevoiți să atragă constant noi runde de finanțare pentru a supraviețui.

Chiar și așa, în timp ce Google a integrat un „mod AI” în motorul său de căutare – asemănător unui chatbot – OpenAI și Perplexity au lansat în ultimele luni propriile browsere web. În competiție a intrat și Microsoft, care a adăugat instrumentul său AI, Copilot, în browserul Edge, semnalând că lupta pentru controlul internetului se intensifică.

Danni Hewson, director de analiză financiară la AJ Bell, a declarat pentru Euronews că Google gestionează cu abilitate competiția, în pofida „îngrijorărilor că mulți dintre disruptorii ultimului deceniu ar putea deveni cei perturbați în acest deceniu”.

„Alphabet inovează constant și inteligent, ceea ce ar trebui să o mențină relevantă ani la rând, chiar dacă iese din zona sa tradițională de confort”, a spus ea.

În paralel, dominația Google pe piața motoarelor de căutare a atras în ultimii ani un control juridic intens, pe fondul mai multor procese de mare vizibilitate.

Finalizarea, în septembrie, a unei contestații legale în Statele Unite este considerată un factor care a ajutat compania să atingă pragul de 4.000 de miliarde de dolari, Alphabet ieșind mai puțin afectată decât se anticipa.

Răspunzând preocupărilor antitrust, un judecător a decis că Google trebuie să partajeze date din motorul său de căutare cu rivalii, dar a stabilit că destrămarea companiei nu este necesară, permițându-i să păstreze controlul asupra browserului Chrome. Un proces din SUA privind legalitatea afacerii sale de publicitate digitală este încă în desfășurare.

„Căutarea rămâne activitatea de bază a Alphabet, iar după soluționarea cazului antitrust, posibilele obstacole au fost eliminate”, a declarat Ben Barringer, director de cercetare în tehnologie la Quilter Cheviot. „Totuși, evaluarea companiei nu este susținută doar de căutare: YouTube, serviciile cloud și Waymo contribuie, de asemenea, semnificativ”, a explicat el pentru Euronews.

La publicarea ultimelor rezultate financiare, în octombrie, Alphabet a raportat venituri peste așteptări în trimestrul al treilea. Veniturile Google Cloud au crescut cu 34%, până la 15,2 miliarde de dolari, iar încasările din publicitatea YouTube au avansat cu 15%, la 10,26 miliarde de dolari.

În competiție cu giganți precum AWS al Amazon și Azure al Microsoft, lupta pe piața serviciilor cloud este acerbă pentru Alphabet. Compania a obținut însă o serie de acorduri avantajoase, inclusiv furnizarea a până la un milion de cipuri AI specializate către Anthropic.

Inițial dezvoltate pentru uz intern, aceste cipuri sunt acum disponibile și pentru clienții externi ai serviciilor cloud, facilitând accesul firmelor mai mici la hardware AI costisitor. Această strategie a contribuit la creșterea rapidă a diviziei cloud a Google.

„Alphabet este, în mare măsură, o poveste a sumei părților, cu mai multe afaceri aflate în fruntea sectoarelor lor”, a concluzionat Barringer. „Dacă va reuși să stabilizeze veniturile din publicitatea de căutare și YouTube și să mențină ritmul de creștere în cloud, atunci da, poate continua pe acest trend”.

Cu toate acestea, acțiunile companiei rămân scumpe – posibil supraevaluate în raport cu așteptările privind creșterea câștigurilor. Investitorii vor urmări atent semnele unei eventuale încetiniri a boom-ului AI, a avertizat Barringer.