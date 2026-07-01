NOVA Power & Gas lansează un program de investiții de 1 miliard de euro și țintește un loc în topul furnizorilor de energie din România

Septimiu Costea, CEO NOVA Power & Gas. Foto: NOVA Power & Gas

Producătorul și furnizorul din Cluj-Napoca, NOVA Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, vrea să-și extindă portofoliul de clienți casnici și industriali pe baza unui model integrat de producție–stocare–furnizare. Compania anunță un program de investiții estimat la 1 miliard de euro pentru perioada 2026–2029, după ce în intervalul 2023–2025 compania a investit deja 500 de milioane de euro. Prin acest plan, furnizorul își propune să urce între cei mai importanți jucători de pe piața de energie electrică și gaze naturale din România.

Strategia companiei se bazează pe un model integrat: NOVA produce energie electrică în centrale pe gaz și din surse regenerabile, o stochează și o furnizează direct clienților. Potrivit companiei, această structură reduce expunerea la fluctuațiile pieței și permite oferte mai competitive.

Proiectul de referință este platforma energetică integrată de la Câmpia Turzii, care combină producție pe gaz în ciclu combinat, producție din surse regenerabile și stocare de mare capacitate pe un singur amplasament. Următorul site energetic de același tip va fi construit la Roșiori, în județul Satu Mare, în zona de graniță cu Ungaria și Ucraina.

Compania susține că se află constant printre furnizorii cu cele mai competitive oferte din comparatorul ANRE și că investește în servicii digitale, de la contractare online până la administrarea contului de client.

„Pentru a avea energie continuă și la un preț accesibil, am dezvoltat întregul lanț — producție, stocare, furnizare — iar conceptul de site energetic de producție hibrid asigură controlul și adaptarea curbei de producție la curba de consum. Această abordare modernă ne face să fim competitivi în piață, iar clienții noștri să aibă o experiență cât mai simplă”, a spus Septimiu Costea, CEO NOVA Power & Gas.

În paralel cu programul de investiții, NOVA își schimbă și identitatea de brand, sub platforma „Energie simplă. Pentru o viață mai bună", și se aliniază vizual la grupul E-INFRA, grupul românesc care dezvoltă infrastructură în energie, construcții și telecomunicații.

Fondată în 2007 la Cluj-Napoca, NOVA Power & Gas este un producător și furnizor român de energie electrică și gaze naturale, cu capacități din surse regenerabile, centrale pe gaz și soluții de stocare, care deservește atât clienți casnici, cât și industriali.