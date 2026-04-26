O companie aeriană elimină bagajul de mână gratuit. Ce taxe vor plăti pasagerii

Publicat la 08:00 26 Apr 2026 Modificat la 08:00 26 Apr 2026

Companiile aeriene nu mai au voie să taxeze suplimentar bagajele de mână, în UE. Foto: Getty Images

O companie aeriană elimină gratuitatea bagajului de mână. Pasagerii pot lua doar un obiect personal mic, iar bagajele suplimentare costă cel puțin 15 euro, scrie Business Insider.

Măsura va intra în vigoare din luna mai a acestui an. Potrivit noilor reguli, pasagerii vor putea aduce gratuit doar o geantă personală, cum ar fi o geantă de laptop sau un rucsac, cu dimensiuni maxime de 40 × 30 × 15 cm.

Bagajul suplimentar va costa cel puțin 15 euro.

Primele zboruri în acest tarif sunt programate pentru data de 19 mai.

Air France, precum și alte companii low-cost, low-cost, cum sunt Ryanair, Wizz Air și EasyJet, au adoptat o decizie similară în urmă cu ceva timp.

Cu toate acestea, Organizația Europeană pentru Protecția Consumatorilor - BEUC - susține că noile reguli pentru bagajele de mână sunt prea stricte și cere ca pasagerii să poată lua gratuit, pe lângă obiectul personal, și un troller de dimensiuni standard.

De asemenea, Parlamentul European a cerut recent ca bagajul de cabină să poată să fie gratuit pe toate zborurile din Uniunea Europeană.



