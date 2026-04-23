Fără zboruri anulate și fără scumpiri. Cea mai mare companie aeriană din România face un anunț neașteptat: „Avem destul combustibil”

În contextul în care industria aviatică europeană se confruntă cu incertitudini legate de aprovizionarea cu combustibil, iar unele companii anunță anulări de zboruri sau posibile scumpiri ale biletelor, Wizz Air transmite un mesaj liniștitor pentru pasageri: nu estimează creșteri de prețuri și nici introducerea unor taxe suplimentare.

Cea mai mare companie aeriană care operează în România consideră că avertismentele privind o criză iminentă a combustibilului au o notă de alarmism. Temeri au apărut pe fondul blocajelor din strâmtoarea Ormuz și al tensiunilor de pe piața energetică, care ridică semne de întrebare în rândul operatorilor aerieni și al pasagerilor înaintea sezonului de vară.

În timp ce Lufthansa a anunțat anularea a aproximativ 20.000 de zboruri din cauza creșterii costurilor cu combustibilul, iar Ryanair vorbește despre un sezon estival marcat de incertitudine, reprezentanții Wizz Air susțin că situația este sub control.

„Există un exces de alarmism”

Declarațiile vin de la Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager al companiei, care a explicat, într-un interviu pentru presa italiană, că „în opinia noastră, există un exces de alarmism. Problema principală în prezent nu este disponibilitatea combustibilului, ci prețul acestuia: în Europa există combustibil, iar sistemul continuă să funcționeze”.

Acesta a subliniat că incidentele apărute în unele aeroporturi nu au avut efecte reale asupra operațiunilor: „au existat incidente izolate și temporare în unele aeroporturi italiene, dar acestea nu au avut impact operațional: nicio anulare, nicio aeronavă blocată și nicio întârziere semnificativă”.

În ceea ce privește capacitatea companiei de a face față unei eventuale crize, oficialul Wizz Air a precizat că operatorul are o acoperire solidă a necesarului de combustibil: „avem o acoperire a combustibilului (hedging) de 70% pentru următoarele șase luni și de aproximativ 60% până în martie 2027. Acest lucru ne garantează o bună vizibilitate asupra costurilor”.

Compania folosește și soluții operaționale pentru a evita eventuale probleme locale, precum alimentarea în aeroporturi unde combustibilul este disponibil în cantități mai mari. „Într-un scenariu de urgență, aceste pârghii, împreună cu procedurile noastre interne, ne permit să facem față situației cu eficacitate”, a explicat acesta.

„Nu previzionăm creșteri automate ale prețurilor și nici introducerea de taxe suplimentare”

În acest context, Wizz Air transmite clar că nu intenționează să transfere costurile către pasageri. „Nu previzionăm creșteri automate ale prețurilor și nici introducerea de taxe suplimentare sau suprataxe retroactive”, a declarat Imperiale, adăugând că „combustibilul reprezintă o componentă importantă a costurilor pentru toate companiile, dar impactul său nu este uniform”.

Reprezentantul companiei a atras atenția și asupra unor practici din industrie: „considerăm că anumite practici observate recent pe piață pot intra în conflict cu drepturile pasagerilor”.

Un alt avantaj invocat de operator este eficiența flotei. „Dispunem de o flotă foarte eficientă: vârsta medie este de aproximativ 4,5 ani, iar 75% dintre aeronave fac parte din familia Airbus A320neo, care consumă cu aproximativ 17% mai puțin decât generațiile anterioare”, a spus acesta.

În concluzie, oficialii companiei susțin că această combinație de măsuri permite limitarea impactului prețului ridicat al combustibilului: „această combinație ne permite să limităm impactul prețului ridicat al combustibilului fără a-l transfera direct asupra pasagerilor”.