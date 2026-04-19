O companie celebră care a renunțat la fabricarea pantofilor pentru AI s-a trezit cu creștere de 580% la bursă

Brandul Allbirds va fi preluat de grupul American Exchange Group. Foto: Profimedia Images

Acțiunile companiei Allbirds au crescut spectaculos după ce producătorul de încălțăminte a anunțat o schimbare radicală de direcție: renunță la focusul pe pantofi și se orientează către inteligența artificială, potrivit BBC.

Firma din San Francisco a anunțat un acord de aproximativ 50 de milioane de dolari pentru a deveni un furnizor de infrastructură de calcul pentru AI și intenționează să își schimbe numele în NewBird AI. Reacția pieței a fost imediată: acțiunile au urcat cu peste 580% într-o singură zi. Cu toate acestea, valoarea companiei rămâne cu mult sub nivelul atins la listarea din 2021.

Brandul Allbirds va fi preluat de grupul American Exchange Group

Noua strategie presupune achiziția de procesoare grafice (GPU-uri), esențiale pentru dezvoltarea și rularea sistemelor de inteligență artificială. Reprezentanții companiei spun că au identificat un deficit pe piață: cererea pentru putere de calcul este mai mare decât oferta disponibilă.

Pe termen lung, planul este de a oferi acces la aceste resurse „la cerere”, împreună cu servicii cloud dedicate aplicațiilor AI. În paralel, brandul Allbirds va fi preluat de grupul American Exchange Group, în urma unui acord de 39 de milioane de dolari.

Directorul general, Joe Vernachio, susține că această schimbare ar putea asigura viitorul companiei. Nu toată lumea este însă convinsă. Unii analiști consideră că mutarea seamănă mai degrabă cu o „lichidare” mascată, în care compania folosește structura existentă pentru a intra într-un domeniu complet diferit.

Compania a fost fondată în 2015 de fostul sportiv Tim Brown și antreprenorul Joey Zwillinger

Alți experți atrag atenția asupra fenomenului „meme stock”, în care acțiunile cresc rapid pe fondul entuziasmului din social media, fără o bază solidă în rezultate sau produse concrete. În acest caz, simpla asociere cu inteligența artificială pare să fi fost suficientă pentru a atrage investitorii.

Compania a fost fondată în 2015 de fostul sportiv Tim Brown și antreprenorul Joey Zwillinger și a devenit rapid populară, inclusiv în rândul unor personalități precum Ben Affleck sau Barack Obama.

În ultimii ani însă, Allbirds s-a confruntat cu dificultăți financiare și nu a reușit să devină profitabilă. Valoarea acțiunilor scăzuse drastic înainte de anunțul legat de AI, de la peste 500 de dolari la aproximativ 2,5 dolari.

Chiar dacă noua direcție a readus compania în atenția investitorilor, rămâne de văzut dacă această transformare va avea rezultate reale sau dacă este doar un nou episod din entuziasmul global pentru inteligența artificială.