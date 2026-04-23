Orașul din România unde Siemens va construi o nouă fabrică, din acest an. Când va fi gata unitatea de 14.500 mp și ce va produce

Siemens va construi o nouă fabrică pentru producţia de echipamente electrice de joasă tensiune din gama Sentron, într-un municipiu important din România, investiţia, estimată la câteva zeci de milioane de euro, urmând să includă procese automatizate bazate pe inteligenţă artificială, robotică şi tehnologii digitale, a anunţat joi compania.

„Siemens are în plan construirea unei noi fabrici digitale de la zero în zona industrială de vest a oraşului Sibiu. Investiţia planificată, în valoare de câteva zeci de milioane de euro, vizează o unitate de business distinctă a Siemens, cu un portofoliu specific de produse şi o amprentă operaţională proprie şi nu are legătură cu alte activităţi de producţie. Această investiţie reflectă o strategie industrială pe termen lung, adresată unor segmente specifice de piaţă”, se menţionează în comunicat.

Când începe construcția noii fabrici și când va fi gata

Potrivit sursei citate, construcţia este programată să înceapă în august 2026 şi se preconizează că va fi finalizată până în 2028, după primirea tuturor autorizaţiilor şi aprobărilor necesare.

„Noua unitate planificată va avea o suprafaţă de aproximativ 14.500 metri pătraţi şi va fi dezvoltată în parteneriat cu WDP, în cadrul unui contract de închiriere pe termen lung, în deplină conformitate cu legile şi reglementările locale”, se mai arată în document.

Fabrica planificată la Sibiu este concepută pentru a fi un mediu de producţie bazat pe transferul de date, construit pe baza tehnologiilor şi soluţiilor proprii ale Siemens, precizează sursa citată.

Ce va produce noua fabrică Siemens din Sibiu

„Înainte de construcţie, se preconizează ca zona de producţie să fie proiectată virtual folosind tehnologia Siemens Digital Twin - permiţând simularea şi optimizarea precisă a amplasamentelor echipamentelor, fluxurilor de lucru şi proceselor de producţie pentru a determina cea mai bună configuraţie posibilă.

Portofoliul care va fi disponibil în noua fabrică va include gama de produse de joasă tensiune Sentron, destinată protecţiei, comutaţiei, măsurării şi monitorizării (precum întreruptoare automate miniaturale, întreruptoare diferenţiale, întreruptoare diferenţiale cu protecţie la supracurent şi dispozitive electronice de protecţie a circuitelor), pentru uz industrial şi rezidenţial”, se mai precizează în comunicat.

AI și roboți, în operațiunile de producție din noua fabrică

Totodată, Siemens planifică o producţie inteligentă şi extrem de flexibilă, în care inteligenţa artificială va juca un rol din ce în ce mai important. Accentul va fi pus pe interconectarea fluidă a datelor şi pe controlul inteligent, de la aprovizionarea cu materii prime, trecând prin asamblare şi testare, până la livrarea finală.

„Vehiculele ghidate automat (AGV) vor transporta materialele către liniile de producţie în mod complet autonom. Integrarea automatizării şi roboticii face, de asemenea, parte din strategie. Pe lângă creşterea eficienţei, Siemens se aşteaptă şi la o flexibilitate sporită, care să permită reacţii rapide la condiţii în schimbare şi să răspundă cerinţelor viitoare ale clienţilor”, se mai precizează în document.

Sustenabilitatea este prevăzută a fi un element central în modul în care această fabrică este construită şi îşi derulează operaţiunile. Unitatea este proiectată să funcţioneze pe o bază neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon, cu eficienţă energetică integrată în toate procesele de fabricaţie, susţin reprezentanţii companiei.

Energie electrică din surse sustenabile

„Se preconizează instalarea unor luminatoare echipate cu dispozitive tubulare de iluminare naturală pentru a canaliza lumina naturală a soarelui direct în zona de producţie prin tuburi cu grad ridicat de reflexie, reducând dependenţa de iluminatul artificial.

După finalizare, este prevăzută instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperiş, energia solară produsă la faţa locului urmând să fie utilizată direct, iar restul energiei electrice urmând să fie achiziţionată de la furnizori sustenabili”, se mai arată în comunicat.

Fabrica este concepută ca un spaţiu de lucru ergonomic şi conectat digital, creat pentru colaborare şi învăţare continuă.

„Sunt prevăzute spaţii dedicate formării profesionale, menite să ajute angajaţii să îşi dezvolte competenţe în domeniul automatizării, al analizei datelor şi al dezvoltării profesionale continue. Birourile moderne şi spaţiile comune sunt, de asemenea, proiectate pentru a asigura accesibilitate deplină, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi sau cu mobilitate redusă”, notează reprezentanţii companiei.

Siemens AG (Berlin şi Munchen) este o companie tehnologică de vârf axată pe domeniile: industrie, infrastructură, mobilitate şi sănătate.