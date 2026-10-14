Probleme tehnice la Mega Image, după atacul cibernetic major: Angajații și clienții români și olandezi ai Delhaize sunt afectați

Supermarket Albert Heijn al companiei Delhaize, în Olanda, 13 octombrie 2026. Sursa foto: Hepta

Problemele continuă la Ahold Delhaize, grupul care deține în România rețelele de magazine Mega Image, Shop&Go și Profi, la două zile după incidentul de securitate cibernetică anunțat luni. Angajați din București spun că nu se pot conecta la anumite aplicații ale companiei decât de la sediul Mega Image, ceea ce îi împiedică să lucreze de la distanță. Nici serviciile online ale retailerului nu au revenit complet la normal, iar compania nu a anunțat când vor fi remediate toate problemele informatice.

Pe site-ul Mega Image România este afișat miercuri, 14 octombrie, un mesaj prin care clienții sunt informați că anumite servicii sunt afectate.

„Momentan întâmpinăm o problemă tehnică ce afectează comenzile online, ofertele personalizate și reducerea la total coș (1%, 2%, 3%) disponibilă prin Card Connect. Lucrăm pentru remedierea situație și vă mulțumim pentru înțelegere”, se arată în mesajul publicat pe site-ul retailerului.

Astfel, problemele afectează atât activitatea internă a companiei, potrivit informațiilor transmise de angajați, cât și o parte dintre serviciile disponibile clienților.

Angajații Mega Image din București care lucrau remote, obligați să vina la birou

Angajați ai Mega Image din București au declarat, pentru antena3.ro, că accesul la anumite aplicații ale companiei este, în continuare, posibil doar de la sediul Mega Image. În aceste condiții, activitatea de la distanță este îngreunată, iar angajații care depind de respectivele sisteme nu își pot desfășura munca în regim de telemuncă.

Nu este clar, deocamdată, cât va dura până când toate sistemele informatice ale grupului vor funcționa din nou în parametri normali.

Ahold Delhaize a anunțat luni, 12 octombrie, că se confruntă cu un incident de securitate cibernetică la nivelul rețelei sale informatice. Compania a precizat că echipele sale evaluează situația și iau măsuri pentru remedierea problemelor, inclusiv prin suspendarea temporară a unor sisteme informatice, ca măsură de protecție.

În comunicatul transmis luni, grupul a precizat că magazinele sale din România, inclusiv Mega Image, Shop&Go și Profi, rămân deschise și își continuă activitatea.

„Protejarea infrastructurii noastre informatice, în interesul clienților, angajaților și partenerilor noștri, reprezintă o prioritate deosebită”, a transmis compania.

Probleme și în Olanda, unde supermarketurile Albert Heijn au rămas cu rafturi goale

Incidentul informatic a afectat și operațiunile din Olanda ale grupului Ahold Delhaize, care deține lanțul de supermarketuri Albert Heijn, unul dintre cei mai mari retaileri de pe piața olandeză.

Potrivit publicației DutchNews.nl, unele centre de distribuție ale Albert Heijn și-au întrerupt activitatea, ceea ce a provocat probleme în aprovizionarea magazinelor și a lăsat rafturi goale. Printre produsele care au fost mai greu de găsit s-au numărat fructele, legumele și alte alimente proaspete.

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Marți, compania a început să repornească treptat anumite sisteme informatice și să reia aprovizionarea supermarketurilor. Cu toate acestea, comenzile online și livrările la domiciliu erau încă indisponibile, iar unele probleme de aprovizionare persistau.

Grupul a precizat că, până la momentul comunicării informațiilor, nu identificase indicii că datele clienților ar fi fost furate. Investigația privind incidentul era însă în desfășurare.

Ce se știe până acum despre atacul cibernetic care a afectat magazinele Ahold Delhaize din mai multe țări

Presa olandeză relatează că incidentul informatic care a afectat grupul Ahold Delhaize a început duminică, 11 octombrie, și a dus la oprirea preventivă a mai multor sisteme informatice. Deși compania nu a confirmat public toate detaliile tehnice ale incidentului, experți în securitate cibernetică citați de publicațiile olandeze consideră că este foarte probabil să fi fost vorba despre un atac informatic.

Potrivit informațiilor prezentate de postul NOS, în sistemele Albert Heijn ar fi fost identificat trafic suspect provenit prin servere din mai multe țări, inclusiv Statele Unite, Polonia, Republica Moldova și Turcia. Experții avertizează însă că localizarea serverelor nu indică neapărat țara din care au acționat atacatorii. O ipoteză analizată este că ar fi putut fi folosite inclusiv servere ale diviziei americane a grupului.

Pentru a limita eventualele pagube, compania a oprit temporar anumite sisteme informatice. Măsura a afectat centre de distribuție, comenzile online și livrările, iar în unele supermarketuri Albert Heijn au apărut rafturi goale, în special la produsele proaspete. Probleme au fost raportate și la lanțurile Etos și Gall & Gall, din Olanda.

În actualizarea publicată marți, 13 octombrie, Ahold Delhaize a anunțat că a început repornirea controlată a unor sisteme și că, până la acel moment, nu identificase dovezi că datele clienților sau ale angajaților ar fi fost furate. Investigația era în continuare în desfășurare, iar compania nu anunțase un termen pentru restabilirea tuturor serviciilor.

Publicația NL Times a relatat miercuri că unele servicii digitale ale Albert Heijn erau încă indisponibile, iar clienții au fost avertizați să fie atenți la eventuale tentative de phishing. Autoritățile olandeze nu identificaseră, până la momentul relatărilor, motive să considere că incidentul este legat de atacurile informatice separate care au afectat supermarketuri din Franța.

Ahold Delhaize nu a anunțat când vor fi restabilite toate sistemele

Deși unele operațiuni au început să fie reluate în Olanda, nu există încă un termen clar pentru revenirea tuturor sistemelor informatice la normal. Impactul incidentului diferă în funcție de țară și de serviciile afectate.

Publicația NL Times a relatat, de asemenea, că problemele informatice de la Albert Heijn au continuat să afecteze activitatea retailerului, în timp ce alte lanțuri de magazine au putut beneficia de pe urma dificultăților întâmpinate de concurent.

În România, efectele vizibile pentru clienți includ indisponibilitatea comenzilor online, problemele cu ofertele personalizate și suspendarea reducerilor de 1%, 2% și 3% aplicate la totalul coșului prin Card Connect.

Până la noi informații din partea companiei, rămâne neclar când vor fi restabilite integral serviciile afectate și când angajații vor putea utiliza din nou toate aplicațiile interne fără restricțiile actuale.