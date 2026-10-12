Mai multe sisteme au fost oprite la Mega Image și Profi, după un atac cibernetic. Angajații care lucrau remote au venit urgent la birou

4 minute de citit Publicat la 17:05 12 Oct 2026 Modificat la 17:15 12 Oct 2026

Magazin Mega Image. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Activitatea grupului olandez Ahold Delhaize, proprietarul magazinelor Mega Image și Profi din România, a fost dată peste cap în urma unui incident de securitate cibernetică. Luni, angajații care lucrau de la distanță au fost informați, la recomandarea departamentului IT, că trebuie să se prezinte la unul dintre birourile sau depozitele companiei, după ce mai multe sisteme informatice au devenit nefuncționale.

Mai mulți angajați din București ai Mega Image și Profi au fost informați luni că nu vor putea lucra de acasă, după ce mai multe sisteme informatice ale companiei au devenit nefuncționale în urma unui incident de securitate cibernetică. Angajaților li s-a recomandat să se deplaseze la birou sau la unul dintre depozitele companiei. Deocamdată, nu se știe cât timp va dura până la remedierea problemelor.

Potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN, angajații din zona de office au constatat că mai multe aplicații pe care le folosesc în activitatea zilnică nu funcționează. În aceste condiții, o parte dintre salariații care lucrau până acum de acasă nu mai pot desfășura activitatea în regim de telemuncă, cel puțin pentru moment.

Compania nu a comunicat deocamdată un termen pentru restabilirea funcționării sistemelor afectate.

Între timp, magazinele Mega Image și Profi din România funcționează conform programului obișnuit. Până în acest moment, nu au fost anunțate schimbări care să afecteze activitatea magazinelor sau clienții.

Ahold Delhaize, unul dintre cele mai mari grupuri de retaile din lume, deţine în România a o reţea de peste 1.000 de magazine Mega Image şi aproximativ 3.400 de magazine Profi.

Prima reacție a companiei care deține magazinele Mega Image și Profi din România

Ahold Delhaize a transmis un comunicat pentru clienții din România.

București, 12 octombrie 2026 – Ahold Delhaize întâmpină în prezent un incident de securitate cibernetică la nivelul rețelei sale informatice. Echipele noastre iau măsurile necesare pentru a evalua situația și a remedia problema, inclusiv prin suspendarea temporară a funcționării anumitor sisteme informatice, ca măsură de protecție. În acest moment, magazinele noastre rămân deschise și continuă să deservească clienții. Protejarea infrastructurii noastre informatice, în interesul clienților, angajaților și partenerilor noștri, reprezintă o prioritate deosebită. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate clienților și partenerilor noștri. În România, magazinele Grupului Ahold Delhaize (Mega Image, Shop&Go și Profi) rămân, de asemenea, deschise și își continuă activitatea. Vom continua să informăm clienții cu privire la orice noutăți relevante.

Comunicatul oficial Ahold Delhaize, tradus în română

Grupul olandez Ahold Delhaize a publicat luni un comunicat în care anunță că se confruntă cu o problemă de securitate în cadrul rețelei sale și că a decis să scoată temporar din funcțiune anumite sisteme pentru a le proteja, fără să precizeze în care dintre țările unde operează sunt probleme.

Ahold Delhaize ia măsuri de precauție în urma unui incident de securitate cibernetică Zaandam, Țările de Jos, 12 octombrie 2026 – Ahold Delhaize se confruntă cu o problemă de securitate în cadrul rețelei sale. Echipele noastre iau măsuri pentru a evalua situația și a limita efectele acesteia. Aceste măsuri includ scoaterea temporară din funcțiune a unor sisteme, pentru a le proteja. În acest moment, magazinele noastre sunt deschise și își deservesc clienții. Protejarea infrastructurii noastre, în interesul clienților, angajaților și partenerilor noștri, reprezintă o prioritate absolută. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient pe care această problemă l-ar fi putut cauza clienților și partenerilor noștri.

Atac cibernetic fără precedent, în aceeași zi, la supermaketuri din Franța. Sute de frigidere au fost dezactivate remote

Mai multe lanțuri importante de supermarketuri din Franța, printre care Intermarché și Coopérative U, au fost vizate luni de un atac cibernetic fără precedent, care a provocat dezghețarea sistemelor de refrigerare și ar putea duce la aruncarea unor cantități mari de produse proaspete și congelate. Atacul a afectat aproximativ 150-200 de magazine Intermarché și aproape 100 de unități Coopérative U, iar autoritățile franceze au deschis o anchetă, potrivit France24.

BFM TV a relatat că și E. Leclerc, cel mai mare lanț de supermarketuri din Franța, a fost afectat, hackerii „reușind să declanșeze de la distanță dezghețarea forțată a sistemelor de refrigerare din numeroase magazine”.

Magazinele afectate vor trebui să „arunce toate produsele” proaspete și congelate, a declarat Intermarché pentru AFP.

Site-ul francez de știri specializat în sectorul comerțului cu amănuntul jebosseengrandedistribution.fr a relatat că și alți giganți din retail, Carrefour Market și Monoprix, au fost afectați, însă companiile nu au confirmat încă informația.

Directorul general al Coopérative U, Dominique Schelcher, a descris atacul drept „fără precedent” și a confirmat că atacul cibernetic afectează sistemele de refrigerare încă de duminică seara.

„Vizarea echipamentelor esențiale pentru conservarea produselor proaspete și pentru aprovizionarea cu alimente a populației franceze este extrem de gravă și fără precedent. Este inacceptabil”, a scris el pe X.

Parchetul din Paris a confirmat atacul cibernetic

Acesta a adăugat că echipele companiei sunt „pe deplin mobilizate” pentru a remedia situația cât mai repede posibil.

„Va fi necesară o anchetă pentru a face lumină deplină asupra acestui atac”, a adăugat el.

Parchetul din Paris a confirmat pentru AFP că a fost deschisă o anchetă privind „atacul cibernetic de amploare care afectează frigiderele mai multor mari lanțuri de magazine alimentare din întreaga Franță”.

Ancheta va contribui la „identificarea victimelor și la stabilirea legăturii cu pagubele raportate de acestea în ceea ce privește pierderile de produse alimentare și izbucnirea unor incendii”, a declarat parchetul.

Intermarché a condamnat risipa alimentară și pierderile financiare provocate de atac, fără a furniza cifre, și a avertizat că ar putea apărea probleme cu polițele de asigurare, care nu „acoperă acest tip” de incident produs în magazine.

BFM TV a relatat că temperaturile au fost „modificate de la distanță, ceea ce a dus la distrugerea stocurilor de produse proaspete și congelate”.

Incidentul are loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la haosul pe care atacurile cibernetice lansate de actori rău intenționați îl pot provoca în toate sectoarele din Europa.

Președintele Emmanuel Macron, un susținător ferm al Ucrainei în lupta sa împotriva invaziei ruse, a ordonat luna trecută adoptarea unor măsuri pentru protejarea infrastructurii critice a Franței împotriva „atacurilor hibride” rusești.