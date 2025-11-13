România, motor al transformării industriei fără fum: impactul Philip Morris International accelerează economia și inovația

PMI joacă un rol central în consolidarea economiei, contribuind cu aproape 0,4% din PIB-ul UE. foto: PMI

Activitatea Philip Morris International (PMI) are o puternică amprentă asupra economiei românești și poziționează țara noastră ca hub strategic pentru dezvoltarea industriei produselor fără fum, cu beneficii substanțiale pentru economia locală, angajați, exporturi și inovație. Și la nivel european, PMI joacă un rol central în consolidarea economiei, contribuind cu aproape 0,4% din PIB-ul UE și susținând peste 1 milion de locuri de muncă, majoritatea prin colaborarea cu mii de IMM-uri, retaileri și comunități agricole. În cadrul evenimentului Delphi Economic Forum, desfășurat la Bruxelles, în data de 6 noiembrie, am discutat cu Kostas Salvaras, Area Vice President South East Europe, PMI, despre rolul pe care îl joacă companiile private în reindustrializarea Europei.

“Trebuie să vă uitați la contextul actual. Europa traversează o perioadă foarte dificilă. Uneori ai senzația că Europa uită de marile industrii, să le numim tradiționale, care trec printr-o transformare atât de mare sau de companii, cum e a noastră”. (Kostas Salvaras - Area Vice President South East Europe, PMI)

Compania nu se rezumă doar la taxe și profituri în UE, ci funcționează drept catalizator pentru rețelele de IMM-uri, investiții în tehnologii inovatoare și dezvoltarea forței de muncă. PMI a investit 19,6 miliarde de euro în rețeaua europeană de furnizori, susținând peste 45.000 de IMM-uri și mii de comunități agricole. Modelul acesta demonstrează că transformarea economică nu vine doar din reglementare, ci este un rezultat direct al colaborării sectorului privat cu autoritățile. Abordarea companiei scoate în evidență importanța unui dialog constructiv, în care companiile mari devin parteneri ai statului pentru rezolvarea problemelor sistemice. Exemplul tranziției companiei către produse fără fum, susținută de investiții de peste 14 miliarde dolari, din 2008 și până în prezent, evidențiază potențialul economic și științific al acestui parteneriat pentru sănătatea publică.

În total estimăm că susținem aproximativ 1 milion de locuri de muncă. 700.000 dintre aceste locuri de muncă sunt în principal în comerțul cu amănuntul. Multe dintre acestea sunt întreprinderi mici care sunt foarte importante, ele constituie coloana vertebrală a economiei europene. Un alt aspect interesant, în opinia mea, în contextul discuției despre competitivitatea Europei, pe care îl consider fundamental, este cât de mult contribuim la aceasta, iar dovada acestui lucru ar putea fi, de exemplu, exporturile. Valoarea totală a exporturilor pentru anii 2019-2023 se ridică la aproximativ 33 de miliarde euro. (Kostas Salvaras - Area Vice President South East Europe, PMI)

Cazul fabricii din Otopeni este deja studiu de caz la nivel european: peste 90% din producție ajunge în 54 de țări, iar această unitate de producție devine un model de reconversie industrială în contextul tranziției către produse fără fum. De altfel, întreaga companie a traversat un proces de transformare în ultimii 10 ani, provocat de repoziționarea modelului de business pentru a reduce dependența de țigările tradiționale. În 2025, produsele fără fum reprezintă deja 41% din veniturile globale.

În total, în Europa, avem aproximativ 20.000 de angajați, ceea ce este foarte mult. Dar cel mai interesant aspect este că, dacă luăm în considerare lanțul valoric, practic susținem foarte multe locuri de muncă, de la agricultură la comerțul cu amănuntul, și în sud, în special Europa de Sud-Est, este vorba despre întreprinderi mici și mijlocii, și de antreprenori. (Kostas Salvaras - Area Vice President South East Europe, PMI)

Modelul economic adoptat, unul bazat pe investiții, inovație și colaborarea între sectoarele public și privat, arată că Philip Morris International poate fi nu doar investitor, ci și partener strategic pentru dezvoltarea sustenabilă a Europei.