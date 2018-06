Sandale fashion pentru vara 2018

An de an, brandurile de încălţăminte încearcă să surprindă fashionistele cu piese de încălţăminte stilate, perfect de etalat în zilele toride ale verii. E vorba de modele de sandale impecabile din punct de vedere estetic, care impresionează puternic vizual şi stârnesc în privitor o reacţie spontană de admiraţie. Ele sunt prelucrate cu multă fineţe, din materiale de calitate perfect finisate, au elemente speciale de design care le fac seducătoare, surprind prin tonuri cromatice blânde, vii sau metalizate şi se remarcă prin detalii ornamentale deosebite sau prin poziţionarea lor şic, pe decorul sandalei. Multe dintre ele sunt considerate sandale de ocazie, dar, de fapt, marea majoritate a acestor modele de sandale pot fi lejer integrate în ţinute casual, pentru a le da o notă şic sau în ţinute office, pentru a le conferi o notă elegantă. Fiecare vară vine cu oferta ei irezistibilă de sandale dama, invitând fashionistele să aleagă, după gust, dintr-o paletă de modele cuceritoare. Iată-le pe cele care ne-au sedus pe noi:

Sandale delicate

Fashionistele care debordează de feminitate, iubesc eleganţa, dar adoră şi confortul vor alege cu siguranţă modele de sandale delicate, cu barete sau curele subţiri, detalii preţioase, decupaje stilate şi talpă joasă. Nuanţele metalizate sau inserţiile de cristale, funde, volane sau pietre preţioase fac picioarele oricărei femei să arate minunat în astfel de modele.

Sandale colorate

Sezonul estival e unul plin de culoare, aşa că, indiferent de conformaţie, de vârstă, de kilogramele în plus sau în minus, orice femeie are ocazia, graţie modelelor într-o diversitate infinită de tonuri cromatice, să dea viaţă instantaneu ţinutelor sale. Se poate alege orice culoare pentru că se asortează uşor cu tonurile neutre şi cu nunaţele nude, iar acestea temperează perfect stridenţa cromatică a accesoriilor şi aromizează elementele outfitului.

Sandale cu toc şi platformă

Modelul este guvernat de două reguli de aur: înălţimea şi estetismul. Avantajul lor este acela că susţin înălţimea piciorului printr-un calapod comod, detaliu care le face de neînlocuit. Iar partea şi mai frumoasă e dată de incredibila lor versatilitate: se pot asocia şi la un costum business şi la un outfit de seară, dar se pot construi, pornind de la ele, chiar ţinute casual cu tentă chic.

Sandale gladiator

De când au apărut pe podiumuri şi până azi, par să-şi amplifice necontenit farmecul şi să scrie hotărât istoria unei tendinţe nemuritoare în fashion. Inspirate din celebrele încălţări romane şi dotate cu multiple barete şi curele, dispuse în forme dintre cele mai fanteziste, sandalele gladiator sunt un accesoriu comod, lejer şi frumos, în variante fără toc sau stilat şi sofisticat, în variante cu toc. Acestea din urmă se regăsesc frecvent în ţinute de club, în vreme ce variantele cu talpă plată însoţesc nimerit rochii maxi, pantaloni arăbeşti, dar şi jeansi slim, străjuiţi de cămăşi cu motive etno- combinaţie vestimentară de rigoare în outfiturile estivale.

Sandale greceşti

Rivalitatea celor două civilizaţii antice îşi spune cuvântul şi în moda încălţămintei. Râvnind la notorietatea celebrelor sandale romane, sandalele de inspiraţie grecească propun un model cu barete comcepute ca nişte veritabile opere de artă. Funde, inimioare, volane, frunze, flori, fructe, alte obiecte sau detalii avangardiste tronează pe decorul lor, în chip de barete. Fiind vorba de un model opulent de sandale, el se va asorta cel mai bine cu ţinute simple, care lasă accesoriul să capteze integral impactul stilistic al outfitului.

Sandale metalizate

Renumitele modele de sandale în tonuri argintii sau aurii nu trebuie să lipsească din garderoba de vară a niciunei fashioniste. În ţinutele de zi, se pot asorta uşor celor mai casual piese vestimentare, dar sunt ideale şi pentru serile răcoroase de vară, când conferă rochiilor maxi, vaporoase, un look diafan. În ton auriu, sandalele metalizate completează perfect outfituri boho-chic, în contextul în care, se ştie, curentul hippie influenţează puternic, an de an, peisajul modei de sezon. Alte variante sigure de asortare sunt cu auriul sunt nonculorile alb şi negru ori cu hainele în culori pământii.

Sandale peep-toe

Modelul e mai degrabă o combinaţie între pantofi şi sandale: designerii au păstrat călcâiul acoperit, decupând complet linia feminină a tălpii şi o mică parte din vârf. Modelul se asortează excelent ţinutelor feminine, delicate şi e acceptat inclusiv de codurile vestimentare corporatiste, rigide, graţie notei de distincţie şi decenţă pe care o emană.

Sandale albe

Accesoriile albe sunt sinonime cu sezonul cald, aşa că, în dressingul unei femei stilate, o pereche de sandale albe îşi găseşte întotdeauna un loc de cinste. Se poate opta pentru sandale all white sau pentru variante bicromatice, în care antiteza cu albul accentuează farmecul piesei de încălţăminte. Când o femeie vânează un look remarcabil, va alege de obicei o ţinută all white, în care puritatea cromatică, designul şi/sau detaliile ornamentale ale sandalelor dau nota impecabilă a ţinutei.

Sandale cu tocuri originale

Tocurile cu forme speciale, care se transformă în veritabile opere de artă sunt un detaliu care particularizează modele deosebite de sandale cu tentă extravagantă. Iubitoarele modei care adoptă aceste variante de sandale deţin cea mai sigură metodă de a îndrepta atenţia privitorilor spre picioarele lor frumoase. Designerii se joacă într-un mod extrem de original la nivelul tocului, prin forme, culori sau printuri cu totul aparte, aşa încât modelele sunt destinate exclusiv outfiturilor smart chic sau ţinutelor elegante.

Sandale cu aplicaţii florale

Florile sunt leitmotivul verii, pe care moda îl exploatează avid şi care a invadat inclusiv sectorul sandalelor. Aşa că o pereche de sandale cu detalii florale, delicate sau evidente e cu siguranţă o meritată investiţie estivală. În variante nude sau în culori neutre, ele se asortează perfect ţinutelor office, dar, în ţinutele casual, minimaliste, modelele viu colorate sunt de maxim impact. Pentru o ţinută lejeră, cu tentă glam se poate alege un model în tonuri metalice, cu talpă plată.

Gusturile nu se discută, dar fiecare femeie ştie să recunoască instinctiv o pereche de sandale ai cărei priectanţi nu s-au dezis de standardele impecabilului, în execuţia ei. De aceea fashionistele adevărate, cu rafinat simţ estetic, aleg întotdeauna acele modele de sandale care traduc frumuseţea la superlativ. În toate privinţele şi în ochii tuturor privitorilor.