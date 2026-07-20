Sindicatul de la Metrorex amenință cu greva generală: „Legea nu ne poate impune să fim sclavii Europei”

Metrou în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) a anunțat luni că susține demersurile sindicaliștilor din Federația SANITAS împotriva politicilor guvernamentale privind salarizarea și avertizează că ar putea recurge la grevă generală dacă măsurile propuse vor duce la reducerea veniturilor angajaților Metrorex.

Într-un comunicat transmis marți, USLM afirmă că este alături de colegii sindicaliști din Federația SANITAS „în demersul acestora față de politica distructivă dusă de Guvernul României”.

Reprezentanții sindicatului critică folosirea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ca argument pentru modificările din domeniul salarizării și susțin că aceste măsuri afectează angajații.

„Toată lumea invocă PNRR-ul, dar acesta a fost o politică de trădare a salariaților din sănătate și nu numai”, transmite USLM.

Sindicaliștii susțin că reducerea veniturilor nu poate fi justificată după o perioadă în care inflația a crescut semnificativ.

„Nu poți veni după 5 ani de recorduri în creșterea ratei inflației și să spui «tăiem veniturile» că nu ne mai permitem sau că așa ne-au angajat cei de la USR față de Europa.”, afirmă reprezentanții USLM.

Potrivit sindicatului, rata cumulată a inflației din ultimii cinci ani a depășit 40%, iar o eventuală reducere a veniturilor ar reprezenta o măsură inacceptabilă pentru angajați.

„O rată a inflației cumulată pe ultimii 5 ani, de peste 40%, iar tu, Guvern al României, vii astăzi să ceri reducerea veniturilor cu 40%. Cine poate accepta așa ceva?”, se arată în comunicat.

USLM critică și proiectul noii Legi a salarizării unitare, despre care susține că ar reprezenta o afectare gravă a drepturilor angajaților.

„Ce solicită Guvernul prin noul proiect al Legii Salarizării Unitare este o formă netă de sclavie modernă”, transmite sindicatul.

Reprezentanții angajaților Metrorex spun că nu acceptă diminuarea veniturilor, în contextul în care, potrivit acestora, inflația a rămas ridicată și în ultima perioadă.

„USLM nu poate accepta așa ceva, o reducere a veniturilor când în ultimele 18 luni rata inflației a fost de peste 15%”, se precizează în comunicat.

Sindicatul își exprimă sprijinul pentru angajații din sănătate și avertizează că ar putea urma proteste de amploare.

„USLM își exprimă clar și răspicat sprijinul față de salariații din sănătate. Legea nu ne poate impune să fim sclavii Europei. Dacă asta nu se înțelege, va fi grevă generală!”, transmite organizația sindicală.

Comunicatul este semnat de președintele USLM, Marian Artimon.

În luna mai, Oana Gheorghiu cerea restructurări la Metrorex și vorbea despre influența sindicatului în companie

Situația de la Metrorex a fost criticată și în luna mai de vicepremierul Oana Gheorghiu, care a cerut restructurarea companiei și a susținut că înainte ca bucureștenilor să li se ceară să plătească mai mult pentru transportul cu metroul este nevoie de o reorganizare internă.

„Nu poți cere oamenilor să plătească mai mult înainte să faci curățenie”, a declarat atunci Oana Gheorghiu, afirmând că Metrorex are nevoie de un management de redresare și de o echipă cu experiență în restructurare și transformare organizațională.

Vicepremierul a susținut că problemele companiei nu sunt legate doar de nivelul subvenției primite de la stat, ci și de modul în care a fost administrată în ultimii ani. Ea a vorbit despre necesitatea reducerii cheltuielilor, reorganizarea activității și verificarea modului în care sunt gestionate resursele companiei.

Oana Gheorghiu a făcut referire și la influența sindicatului în deciziile interne ale Metrorex, susținând că organizația sindicală are un rol important în procesul de angajare din companie. Potrivit acesteia, ar exista situații în care angajările ar fi fost condiționate de acordul sindicatului, aspect pe care l-a indicat drept una dintre problemele care trebuie analizate în procesul de reformare a companiei.

Metrorex a avut pierderi de 312 milioane lei în 2025: Compania a acordat peste 400 de milioane de lei ca sporuri, prime și bonusuri

Metrorex a închis anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,263 miliarde de lei şi pierderi de 312 milioane de lei, în creştere cu 72,27% faţă de pierderile consemnate la 31 decembrie 2014, de 181 milioane de lei, potrivit situaţiei financiare anuale, publicate de companie.

Din total, 203,4 milioane de lei reprezintă pierdere din activitatea de exploatare (operare şi administrare infrastructură), iar 108,6 milioane de lei pierdere din activitatea de investiţii.

Numărul de călători Metrorex din 2025 a fost cu 13% mai mic decât cel prognozat în buget

„Metrorex SA a înregistrat la data de 31.12.2025 un rezultat financiar reprezentând pierdere în sumă de 312.065.82 mii lei, rezultat obţinut ca diferenţă între veniturile totale realizate în valoare de 2.340.746,44 mii lei şi cheltuielile totale realizate în valoare de 2.652.812,26 mii lei.

Faţă de bugetul Metrorex SA aprobat pentru 31.12.2025, în care era prevăzut un rezultat brut pe 0, pierderea înregistrată de companie la data de 31.12.2025 este în sumă de 312.063,82 mii lei în principal ca urmare a nerealizării veniturilor proprii din activitatea de transport călători cu metroul, ţinând seama că numărul călătorilor plătitori transportaţi realizat în anul 2025 a fost de 153.271.405 călători, cu circa 13% mai mic decât cel prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, de 176.000.000 călători, şi a înregistrării la poziţia bugetară „cheltuieli privind ajustările şi provizioanele” a sumei de 260.553,89 mii lei reprezentând ajustări pentru creanţe neîncasate provenite în principal din penalităţi pentru nerealizarea obligaţiilor contractuale în contractul nr. 143/2020 încheiat cu Alstom Transport SA pentru livrare de trenuri de metrou”, se arată în document.

Venituri mai mici cu 27% față de anul anterior

Alte cauze care au condus la consemnarea de pierderi sunt nealocarea subvenţiei pentru efectuarea serviciului public de transport călători cu metroul în cuantumul necesar fundamentat şi suportarea din veniturile proprii a cheltuielilor pentru întreţinerea infrastructurii feroviare de transport cu metroul.

„Metrorex SA a încheiat exerciţiul financiar al anului 2025 cu un rezultat brut negativ din activitatea de exploatare reprezentând pierdere în valoare de 23.433,22 mii lei, din care 3.765,13 mii lei profit din activitatea de operare şi 207.198,36 mii lei pierdere din activitatea de administrare infrastructură, şi cu rezultat brut negativ în valoare de 108.632,60 mii lei din activitatea de investiţii, astfel rezultatul brut pe societate este pierdere de 312.065,82 mii lei”, conform situaţiei financiare.

Veniturile totale la 31 decembrie 2025 sunt în sumă de 2,341 miliarde lei, în scădere cu 26,96% faţă de cele raportat la finele lui 2024, în timp ce cheltuielile totale au fost mai mici, de 2,653 miliarde lei vs 3,386 miliarde lei.

Peste 400 de milioane lei sporuri, prime şi bonusuri, acordate de Metrorex în 2025

În cadrul veniturilor din exploatare, care s-au situat la 2,335 miliarde lei, mai mici cu 27,12% comparativ cu cele din 2024, veniturile din activitatea de transport au înregistrat o creştere cu 31,72%. Metrorex a avut anul trecut venituri proprii de 390,211 milioane de lei, faţă de 296,233 milioane de lei în 2024, pe fondul scumpirilor operate la 1 ianuarie când o călătorie simplă a ajuns la 5 lei, de la 3 lei.

Cheltuielile cu personalul au fost în 2025 de 1,032 miliarde lei, din care 889,402 milioane de lei au reprezentat salariile (518,175 milioane lei salarii de bază plus 371,227 milioane lei sporuri, prime şi alte bonificaţii), 49,644 milioane de lei bonusuri, 232.460 lei - alte cheltuieli cu personalul, 973.940 lei - cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, iar 91,804 milioane lei - obligaţii de plată la bugetul consolidat.

Cifra de afaceri consemnată de Metrorex la finele anului trecut este de 1,263 miliarde lei, realizându-se în procent de 90,19% faţă de bugetul programat, unde s-au prevăzut 1,401 miliarde lei (venituri din producţia vândută - 390,211 milioane lei şi venituri din subvenţie de exploatare aferentă cifrei de afaceri nete - 873 milioane lei).

Subvenţia pentru transport călători cu metroul alocată Metrorex pentru anul 2025 a fost de 873 milioane lei

„Veniturile din producţia vândută în valoare de 390.211,06 mii lei s-au realizat în proporţie de 73,96% având în vedere în principal înregistrarea veniturilor din transport călători cu metroul la 12 luni, în cuantum de 352.971,62 mii lei, mai mici cu 138.216,38 mii lei faţă de cele estimate la 12 luni, în sumă de 491.188 mii lei, ca urmare a realizării unui număr de călători la 12 lumi (153.271.405 călători) mai mic decât cel estimat la 12 luni (176.000.000 călători)”, se menţionează în document.

Subvenţia pentru transport călători cu metroul alocată Metrorex pentru anul 2025, în cuantum de 873 milioane lei, reprezintă circa 43,64% din valoarea cheltuielilor realizate pentru asigurarea serviciului public social de transport călători cu metroul.

În ceea ce priveşte cheltuielile totale, faţă de programul BVC/2025 la data de 31 decembrie 2025, acestea s-au realizat în proporţie de 99,58%. În structură, cheltuielile din exploatare s-au realizat în procent de 99,58%, în timp cheltuielile financiare s-au realizat în proporţie de 66,94%.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,032 miliarde lei, s-au realizat în procent de 97,72% faţă de cele programate în BVC/2025 aprobat, unde era prevăzută suma de 1,056 miliarde lei, având în vedere că personalul înregistrat la data de 31 decembrie 2025, respectiv 4.973 salariaţi, a fost inferior celui prognozat, de 5.003 salariaţi.

Metrorex este o societate comercială aflată în proprietatea statului român, acționar unic fiind Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Compania operează rețeaua de metrou din București și funcționează sub autoritatea ministerului.