"Complet idiot! Dați-l afară”: Schimb dur de replici între Elon Musk și CEO-ul celei mai mari companii aeriene din Europa

Disputa miliardarilor a degenerat într-un schimb de jigniri. Sursa colaj foto: Hepta

Elon Musk și CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, au intrat într-un conflict public după ce compania aeriană irlandeză a respins introducerea internetului Starlink la bord, considerând costurile prea mari pentru un model de business ultra-low-cost și inutile pentru pasagerii de zboruri scurte, potrivit Business Insider.

În timp ce Musk susține că lipsa conectivității va face Ryanair să piardă clienți, O’Leary afirmă că pasagerii nu sunt dispuși să plătească nici măcar un euro pentru Wi-Fi, iar investiția ar adăuga sute de milioane de dolari anual la costuri.

Disputa a degenerat într-un schimb de jigniri, reflectând o confruntare mai amplă între viziunea tehnologică a lui Musk și strategia strict orientată spre prețuri minime care a adus Ryanair profituri record.

„Nu credem că pasagerii noștri sunt dispuși să plătească pentru WiFi pentru un zbor mediu de o oră”, a declarat O'Leary miercuri.

Comentariile sale au stârnit o dezbatere pe X. Musk a spus într-o postare: „Ei [Ryanair] vor pierde clienți în favoarea companiilor aeriene care au internet.”

Schimb dur de replici între Elon Musk și CEO-ul Ryanair

Într-un interviu ulterior la radioul irlandez de joi, șeful Ryanair, care a fost deschis, a declarat că adăugarea Starlink ar costa compania aeriană între 200 și 250 de milioane de dolari pe an.

„Cu alte cuvinte, aproximativ un dolar în plus pentru fiecare pasager cu care zburăm, iar realitatea pentru noi este că nu ne putem permite aceste costuri”, a declarat el pentru Newstalk.

„Pasagerii nu vor plăti pentru utilizarea internetului; dacă este gratuit, îl vor folosi - dar nu vor plăti niciun euro fiecare pentru a utiliza internetul.”

Apoi l-a atacat pe Musk, spunând că oamenii „nu ar trebui să-i acorde nicio atenție lui Elon Musk”.

„Este un idiot. Foarte bogat, dar tot un idiot este”, a adăugat O'Leary.

Musk a aruncat apoi o altă lovitură vineri dimineață, numindu-l pe O'Leary „complet idiot”.

„Concedeți-l”, a adăugat el.

O'Leary este CEO al Ryanair din 1994. Luna trecută, a declarat pentru Financial Times că intenționează să se pensioneze în cinci până la zece ani. „Nu vreau să stau până la 96 de ani ca Buffett”, a spus el.

Deține aproximativ 4% din compania aeriană, ceea ce îl face miliardar și unul dintre cei mai bogați oameni din Irlanda.

Ryanair și filialele sale operează o flotă de 643 de avioane, care au gestionat 206 milioane de pasageri anul trecut. Statisticile din 2024 au arătat că era al treilea cel mai mare grup aerian din lume, după American Airlines și Delta Air Lines.

Modelul de afaceri low-cost al companiei aeriene irlandeze îi permite să ofere bilete de până la 15 euro, sau aproximativ 17,40 dolari. Se concentrează pe schimbări rapide între zboruri, percepând taxe pentru suplimente precum statul lângă prieteni, și vânzări la bord, inclusiv carduri razuibile și țigări duty-free.

Fiecare companie aeriană care a anunțat până acum oferte Starlink a inclus internet gratuit în timpul zborului pentru toți cei aflați la bord. Așadar, chiar dacă O'Leary s-ar răzgândi, pare puțin probabil ca firma lui Musk să-l lase să perceapă taxe pasagerilor Ryanair pentru utilizarea Starlink.