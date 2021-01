Alergeni în detergenții de rufe. Ce mărci sunt sigure și care sunt de evitat?

Parfum, alergeni, conservanți iritanți sunt substanțe chimice din compoziția majorității detergenților care, pe termen lung, pot provoca probleme grave de sănătate.

Publicația franceză ”60 millions de consommateur” a publicat în luna februarie 2020 un studiu comprehensiv al detergenților de rufe. Experții au analizat 25 de mărci de detergent lichid și capsule. Testele în laborator s-au efectuat asupra a 15 tipuri diferite de pete. Printre punctele slabe ale detergenților, inginerii au notat tenta de gri apărută pe rufele albe, decolorarea rufelor negre ți închise la culoare, pierderea în intensitate a culorilor din țesături. Cei care au efectuat testul au luat în calcul două elemente importante: efectul asupra sănătății și impactul asupra mediului.

Mărci renumite au fost incluse în categoria detergenților cu cele mai multe substanțe alergene, fiecare cu cel puțin cinci alergeni în formulă. În urma testelor, s-a constatat că cei mai performanți detergenți sunt și cei mai periculoși pentru sănătate și mediu.

Care sunt substanțele problematice din detergenții de rufe? Personalele preocupate de sănătate și prevenție, la care se adaugă și grija pentru mediu, vor evita cu orice preț ingrediente nocive precum:

parfum – puternic alergen și perturbator endocrin. conservanți din familia thiazolinones: methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone, benzisothiazolinone, octylizothiazolinone etc. phenoxyethanol – conservant ce provoacă dereglări hormonale dimethicone – silicon nociv pentru mediul înconjurător etoxilați, care sunt greu biodegradabili

Acestea sunt ingrediente ce pot fi ușor reperate pe eticheta oricărui detergent. Pe lângă ingredientele de bază etichetate, există substanțe și elemente ce nu apar pe etichetă, fiind substanțe rezultate în urma procesului de fabricare. Öko-Test, o publicație ce are ca principal obiectiv testarea produselor din piața germană, a expus prezența microplasticelor și a organismelor modificate genetic în 26 de mărci renumite de detergenț pudră. Studiul a scos la iveală faptul că cei mai mulți detergenți pudră conțin microplastice (polimeri sintetici), înălbitori optici și parfum în formulele lor. Din punct de vedere al eficienței, niciun detergent nu a reușit să scoată toate cele 15 tipuri de pete, din acest motiv ce mai buni detergenți au primit calificativul ”Gut” (Bun), nu și ”Sehr Gut” (Foarte bun). Dar acest lucru era de așteptat, având în vedere că pentru pete dificile există produse complementare, cu funcție de pre-tratare sau care se adaugă chiar în timpul spălării .

Brandurile care nu conțin ingredientele controversate listate mai sus sunt cele certificate ecologic de instituții independente de certificare recunoscute internațional sau orfanizații nonprofit precum AIAB, AISE Charter for Sustainable Cleaning, B Corp, Biogarantie, Ecocert, EcoGarantie, Recognised, SCS Certified Biodegradable, US Epa Safer Choice, USDA Organic, Vitality Leaf etc.

Una dintre mărcile de detergenți bio care s-a remarcat atât prin ingredientele curate, biodegradabile, cât și prin puterea de spălare este AlmaWin, brand cu produse de curățenie ecologice din Germania . Raportul anual Deutchlands Beste 2020 (Best of Germany) clasează AlmaWin în primii 10 cei mai buni detergenți, concurând cu nume mari din industria curățeniei.