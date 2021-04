Amidonul de porumb: proprietati, beneficii si utilizari

Cum se foloseste amidonul de porumb?

Amidonul de porumb se obtine prin macinarea taratelor si a germenilor de grau, respectiv prin ruperea endospermului de porumb in particule extrem de fine. Procesul aferent obtinerii amidonului nu este deloc dificil, insa trebuie realizat cu atentie, pentru ca rezultatele sa fie calitative.

Amidonul de porumb reprezinta unul dintre cele mai populare ingrediente, care se foloseste cu precadere in bucatarie, pentru realizarea unor preparate delicioase. Este recomandat sa se foloseasca amidon de porumb in bucatarie, intrucat aceasta este extrem de sanatos. Pulberea alba care se extrage din porumb este utilizata mai ales pentru pregatirea unor sosuri gustoase, iar faptul ca amidonul nu contine gluten si are aproximativ 350 de calorii per suta de grame reprezinta un mare plus.

In ceea ce priveste modul de utilizare a amidonului, acesta poate fi mixat cu lichide reci, la temperatura camerei sau poate fi incalzit, astfel incat actiunea de ingrosare sa fie declansata. Dupa cum se va putea observa, amidonul de porumb poate fi utilizat in mai multe feluri, nu doar in bucatarie.

Folosirea amidonului de porumb la gatit

Bucatarii prefera sa foloseasca acest ingredient in loc de faina, fiind mult mai sanatos. Mai mult, amidonul nu are aroma aproape deloc, spre deosebire de faina simpla de grau si are capacitatea de a ingrosa sosurile de aproape doua ori mai repede. De exemplu, pentru obtinerea unei cesti de produs, indicat este sa se utilizeze aproximativ o lingura de amidon de porumb, care sa se dilueze in apa sau in lapte, pentru ca mai apoi sa se amestece foarte bine. La final, amestecul trebuie combinat cu 50 de mililitri de apa fierbinte si se poate adauga in diferite tipuri de mancaruri sau sosuri.

Amidonul de porumb poate fi folosit si in aluat. De preferat este ca acest ingredient sa fie combinat si cu zahar ori faina, pentru a absorbi cat mai bine excesul de umiditate.

Folosirea amidonului de porumb in cosmetica

Femeile adepte ale mastilor naturale pentru fata, pe care le pot realiza foarte usor acasa, trebuie sa aiba in vedere faptul ca pot folosi amidon de porumb pentru a isi prepara produse de ingrijire a pielii. De exemplu, este suficient sa se amestece o lingura de amidon cu o lingura de peroxid de hidrogen pentru face o masca faciala care va conferi luminozitate tenului. La final, tenul pe care se aplica astfel de produse devine catifelat si foarte bine hidratat.

Care sunt proprietatile amidonului de porumb?

Proprietatile pe care le are amidonul de porumb sunt:

• actiune antiinflamatoare la nivel cutanat;

• adjuvant al aparatului digestiv;

• ingredient cosmetic hidratant;

• excelent liant pentru sosuri si mancaruri;

• lipsa glutenului;

• sursa excelenta de glucoza.

Dintre acestea, cea mai importanta este considerata a fi lipsa glutenului. Acest ingredient poate fi folosit cu incredere, mai ales de catre persoanele care au intoleranta la gluten si care sufera de boala celiaca. Potrivit medicilor de specialitate, dietele fara gluten trebuie respectate cu strictete, pentru ca pacientii sa previna reactiile adverse ce pot sa apara. Pentru cei care sufera de boala celiaca, amidonul de porumb este sigur si versatil, putand fi folosit intr-o varietate de preparate culinare.

Care sunt beneficiile utilizarii de amidon de porumb?

Amidonul de porumb ofera foarte multe beneficii, atat atunci cand este consumat, cat si in situatiile in care este aplicat la nivelul pielii. Printre cele mai importante se numara urmatoarele:

• ameliorarea starilor de oboseala;

• reducerea iritatiilor si inflamatiilor cutanate;

• ameliorarea simptomelor aparute in urma muscaturilor de insecte.

Amidonul reprezinta o sursa excelenta de glucoza, ajutand la ameliorarea starii de oboseala. Uneori, alimentele trec prin stomacul oamenilor mai repede decat ar trebui, ajungand imediat in intestine si cauzand o senzatie acuta de oboseala. In momentul in care are loc acest proces, se ajunge la diareea osmotica si dureri abdominale. Amidonul are rolul de a stopa starile de disconfort atunci cand este consumat regulat.

La nivel cutanat, amidonul ajuta la reducerea iritatiilor de piele, dar si la eliminarea arsurilor solare si a alergiilor. Pruritul este o problema cu care se confrunta foarte mult oameni si poate fi provocat de tulburarile hepatice, tiroidiene sau renale, dar si de afectiunile sistemului nervos, motiv pentru care este recomandat ca pacientii sa incerce variante naturale care pot ajuta in aceasta problema. Una dintre ele este aplicarea unui amestec din amidon de porumb si apa pe locul in care este localizat pruritul.

Atunci cand nu sunt tratate la timp sau sunt expuse la umezeala, bacterii ori exces de sebum, muscaturile devin periculoase. Amidonul de porumb reprezinta o solutie imediata, care poate fi folosita pentru tratare: trebuie doar aplicat in zona afectata, iar in cateva zile durerea cauzata de muscaturi dispare.

Versatil si simplu de folosit in numeroase situatii, amidonul de porumb se afla in topul preferintelor foarte multor persoane care aleg solutiile naturale in detrimentul tratamentelor medicamentoase sau a celor injectabile. Mai mult, este vorba despre un ingredient pe placul bucatarilor care cauta o alternativa sanatoasa pentru prepararea de sosuri gustoase, pe care sa le foloseasca alaturi de mancaruri interesante.





