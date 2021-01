Avocat365.ro - cel mai simplu mod de gasire a unui avocat bun

Acum, o data cu devoltarea mediului online, gasirea unui avocat bun a devenit mult mai simpla si eficienta. Cu cateva click-uri poti ajunge sa incepi o colaborare de durata, cu unul dintre cei mai buni avocati la ora actuala.

Daca esti in cautare de un avocat si vrei sa fii sigur ca iei cea mai buna decizie in alegerea acestuia, platforma online Avocat365 te poate ajuta in acest sens. Pe aceasta platforma gasesti listati cei mai buni avocati din Romania, din arii diverse de expertiza, pregatiti sa te ajute in rezolvarea problemelor juridice.

Simplu si rapid

Cu acest tip de platforma, ai acces la o baza de date cu avocati acreditati din Romania, pentru ca tu sa iti poti alege persoana potrivita cu care sa colaborezi. Poti cauta avocatul in functie de specializare sau oras, dupa care poti verifica profilul acestuia pentru a descoperi mai multe detalii despre experienta, onorariu, program, mod de lucru si cel mai important, pareri ale clientilor avocatului.

Prin accesarea platformei Avocat365 nu mai trebuie sa-ti faci griji cu privire la credibilitatea avocatului, in aceasta baza de date fiind acceptati doar avocati cu acreditare si care isi desfasoara activitatea conform regulilor specifice profesiei. Nu mai petreci ore in sir pe diferite pagini de case de avocatura sau forumuri pentru a putea ajunge sa iei legatura cu un avocat bun.

Serviciu avocat online

Dincolo de cautarea rapida si eficienta in lista cu avocati, pe aceiasi platforma pot benefica de serviciul avocat online. Este un tip de consultanta juridica de la distanta, care s-a dezvoltat mai ales in timpul ultimului an, avand in vedere contextul social in care ne-am aflat, pe timpul starii de urgenta. Prin acest serviciu ai acces la consultanta juridica cu un avocat bun, prin intrevederi video sau convorbiri la telefon. Iti faci usor o programare, cu plata online a onorariului fix, care ti se comunica de la inceput. In majoritatea cazurilor, in decurs de maxim 1 ora poti intra in contact cu un avocat si poti incepe solutionarea problemei juridice cu care te confrunti. Este un serviciu excelent pentru situatiile in care, ai nevoie urgenta de sfatului unui avocat si nu te poti deplasa la sediul acestuia.

Arii de expertiza juridica Avocat365

Este indicat ca inainte de a cauta un avocat bun sa iei in considerare aria de expertiza in care se incadreaza problema ta. Va fi mult mai simplu astfel sa apelezi direct la ajutorul unui specialist, economisind astfel timp pretios. Iti oferim in continuare cateva exemple.

In chestiuni legate de societati comerciale, modificare statut juridic al companiei, infiintare firma, conflicte si litigii, consultanta privind GDPR si alte astfel de probleme este bine sa ceri sfatul unui avocat drept comercial.

Daca te confrunti cu probleme legate de recuperarea de creante, apararea dreptului de proprietate, probleme cu incheierea sau rezilierea de contracte, apeleaza la un avocat drept civil care te va ghida si se va ocupa cu redactarea documentelor necesare.

De acum inainte este mult mai simplu sa cauti si sa gasesti avocatul potrivit pentru tine, cu noua platforma online de servicii juridice. Ai increderea ca apelezi la ajutorul unor profesionisti si castigi timp liber pe care sa-l valorifici in mod productiv.