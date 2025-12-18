5 trucuri pentru a prelungi viața mașinii de spălat 

Femeie utilizând o maşina de spălat haine. foto: unsplash.com

Prelungirea vieții unei mașini de spălat se poate face și fără investiții costisitoare. În realitate, o mașină de spălat are nevoie de câteva gesturi esențiale, simple, dar realizate cu consecvență pentru a se păstra. Curățarea zonelor ascunse, dozarea corectă a detergentului, încărcarea atentă, aerisirea constantă și pauzele dintre cicluri sunt practici care schimbă fundamental modul în care lucrează mașina de spălat rufe.

Curăță zonele mai puțin vizibile unde se pot aduna depuneri

Mulți utilizatori se limitează la a curăța masina de spalat la suprafață. Șterg sertarul pentru detergent, lasă ușa întredeschisă după spălat și cred că au rezolvat partea cea mai importantă.

În interiorul mașinii se ascund, însă, zone greu accesibile unde se strâng detergenți neclătiți, fibre rupte, resturi organice și chiar praf de pe haine. Aceste depuneri se transformă în timp într-un strat lipicios care afectează circulația apei.

Un loc critic este spațiul mic dintre garnitura de cauciuc și cuva metalică. Acolo se acumulează inevitabil umezeală și mici reziduuri. O dată la două săptămâni, trage ușor garnitura spre exterior și verifică dacă există murdărie. Folosește o lavetă și puțină soluție pentru curățare delicată.

Nu este nevoie de produse puternice. Un amestec simplu de apă caldă și oțet este suficient. Important este să cureți, insistând în zonele unde simți o peliculă lipicioasă.

O altă zonă ignorată este conducta prin care intră apa în mașină. Filtrul ei, de obicei un mic cilindru din plastic cu o sită fină, se poate înfunda în timp. Depunerile încetinesc alimentarea cu apă și pun presiune inutilă pe pompa internă. O dată la câteva luni, închide robinetul, deșurubează furtunul și verifică filtrul cu atenție.

O clătire simplă sub jet de apă îl readuce la forma inițială. Această intervenție durează mai puțin de un minut, dar economisește sute de ore de efort mecanic pe care mașina de spălat ar fi trebuit să-l depună.

Nu supraîncărca cu haine, chiar dacă mașina de spălat pare că suportă greutatea

Supraîncărcarea este unul dintre cele mai des întâlnite motive pentru care mașinile cedează mai repede. Când tamburul este plin peste nivel, centrul de greutate se modifică în timpul rotirii. Motorul și amortizoarele sunt forțate să compenseze haotic, loviturile sunt mai puternice, iar rulmenții se uzează prematur.

Un truc simplu și eficient este să îți creezi un reper vizual. Pune hainele în tambur până în momentul în care mai rămâne un spațiu liber cât palma întinsă. Dacă spațiul este mai mic, probabil ai depășit nivelul optim. Reține că greutatea reală nu este dată doar de numărul de articole, ci și de material. Un halat gros cântărește cât trei tricouri.

O altă idee utilă este să observi reacția mașinii în ultimele minute ale centrifugării. Dacă se mișcă vizibil pe podea, dacă vibrează puternic sau dacă ai impresia că lovește interiorul mobilierului, ai încărcat-o prea mult.

O încărcare corectă prelungește durata de viață a amortizoarelor, protejează motorul și reduce consumul de energie.

Dozează detergentul după criterii reale, nu după instinct

Dacă ai deja o mașină de spălat rufe, cel puțin o dată ai pus prea mult detergent. Reclamele, recipientele voluminoase și formatele de pudră dau impresia că eficiența vine din cantitate. În realitate, detergentul în exces produce un efect invers.

Spuma prea abundentă reduce eficiența clătirii și creează o peliculă persistentă pe componente. Această peliculă se depune în jurul cuvei, pe țevi și pe senzorii de nivel al apei. În timp, mașina de spălat începe să lucreze neuniform, programele se prelungesc, iar motorul consumă mai multă energie.

Pentru a evita aceste probleme, începe prin a citi indicațiile exacte de pe ambalaj. Producătorii serioși oferă doze în funcție de duritatea apei și gradul de murdărie al rufelor. Dacă nu cunoști duritatea apei din locuință, poți face un test simplu cu o bandă specială sau poți estima în funcție de depunerile de la robinet sau fierbător. Apa dură cere puțin mai mult detergent, dar niciodată cât crezi instinctiv.

Un alt criteriu este tipul de detergent. Lichidul se clătește mai ușor, dar pătrunde mai rapid în fibre. Pudra este eficientă în îndepărtarea petelor, însă lasă reziduuri dacă mașina nu are o clătire intensă. Folosește cupele de dozare sau o lingură specială.

Creează un microclimat prietenos mașinii de spălat

Mașinile de spălat lucrează în condiții de umezeală constantă. Însă, deși apa este esența funcționării lor, umezeala este dușmanul tăcut care le scurtează durata de viață. După fiecare spălare, interiorul mașinii rămâne cald și umed. Dacă închizi ușa imediat, creezi un spațiu perfect pentru dezvoltarea mirosurilor neplăcute și a mucegaiului.

Garniturile se îmbibă încet cu colonii invizibile de bacterii, iar acestea pot afecta elasticitatea cauciucului. Cel mai bun obicei este să lași ușa întredeschisă cel puțin două ore după spălare.

În acest timp, interiorul se aerisește natural, iar umezeala se evaporă. Dacă ai posibilitatea, deschide și sertarul pentru detergent. Aerisirea lui reduce depunerile lipicioase și previne pietrificarea resturilor de detergent.

Un alt detaliu adesea ignorat este temperatura camerei. Mașinile de spălat funcționează cel mai bine într-un spațiu moderat, fără diferențe mari între cald și rece. Dacă locuiești într-un apartament mic și mașina este în baie, încearcă să păstrezi o ventilare constantă. Ventilația nu doar protejează mașina de spălat, ci și pereții, pentru că umiditatea din jurul mașinii se transmite către suprafețe.

Pauzele între spălări sunt importante

Mașinile de spălat au nevoie și de timp de recuperare. Deși par construite pentru utilizare intensă, ciclurile succesive fără pauză solicită motorul și pompa de evacuare. În plus, fiecare program generează vibrații, iar structura aparatului are nevoie de câteva minute pentru a reveni la starea optimă.

O pauză de cel puțin 20-30 de minute între ciclurile de spălare este recomandată. În timp, aceste pauze reduc uzura metalului și împiedică deformarea rulmenților.

Cu puțină răbdare și cu un strop de atenție, poți transforma fiecare spălare într-o experiență mai eficientă și mai blândă pentru mașina de spălat. Iar în timp, vei descoperi că un set de obiceiuri ca acestea valorează mai mult decât orice garanție prelungită.

O mașină de spălat bine îngrijită va funcționa silențios și își va păstra puterea și eficiența de spălare ani la rând.