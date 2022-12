Când poţi opta pentru încălzirea în pardoseală şi ce fel de sistem poţi alege

a construirea si amenajarea locuintelor moderne se tine cont de fiecare detaliu pentru a le transforma in spatii confortabile si practice.

Cum confortul termic este unul dintre factorii esentiali din orice fel de spatiu, mai ales unul rezidential, alegerea unui sistem termic modern si eficient este un obiectiv pe care orice constructor il are in vedere.

In ultimii ani, romanii au descoperit avantajele sistemelor de incalzire in pardoseala, motiv pentru care cererea pentru astfel de sisteme a crescut foarte mult. Care sunt insa variantele pe care le pot alege si in ce situatii se preteaza un sistem de incalzire in pardoseala sunt subiecte care vor fi prezentate in cadrul articolului de fata.

Ce tipuri de incalzire in pardoseala exista?

Incalzirea in pardoseala consta in montarea unei suprafete radiante pe podea, peste care va fi adugata o sapa si, la final, finisajele dorite. Suprafetele radiante pot fi formate din covoare electrice, care folosesc energia electrica pentru a produce caldura, sau dintr-un sistem de tevi, prin care este transportat agentul termic produs de o sursa de caldura.

In acest caz se poate folosi aproape orice tip de sistem de incalzire, de la centrala termica sau electrica, la un sistem de incalzire in pardoseala cu pompa de caldura aer apa . Tocmai de aceea, incalzirea in pardoseala este considerata una dintre cele mai inovatoare, ingenioase si eficiente solutii de incalzire.

Desi incalzirea electrica in pardoseala reprezinta o solutie mai rapida si mai ieftina pentru instalarea unei surse de caldura si obtinerea temperaturii dorite la interior, cheltuielile lunare pot fi unele mai ridicate decat in cazul incalzirii in pardoseala cu agent termic. Acest lucru se datoreaza costului si consumului de energie electrica.

In schimb, incalzirea cu ajutorul agentului termic este una mult mai avantajoasa pe termen lung, obinandu-se eficienta maxima in incalzirea camerelor. Apa care trece printr-o teava din pardoseala trebuie sa aiba o temperatura mai mica decat in cazul altor sisteme de incalzire – de 50 de grade Celsius, fata de peste 60 de grade Celsius – motiv pentru care pentru functionarea acestui tip de incalzire in pardoseala se pot folosi atat centrale termice, cat si boilere, panouri solare sau chiar pompe de caldura.

In ce situatii poate fi instalat un sistem de incalzire in pardoseala?

Sistemele de incalzire in pardoseala pot fi instalate atat in spatiile rezidentiale, cat si in spatii publice sau industriale. Tinand cont de procesul si etapele de montare, este recomandat sa se opteze pentru o astfel de solutie de incalzire inca din stadiul de constructie, facilitand astfel atat montajul, cat si evitarea aparitiei modificarilor in ceea ce priveste inaltimea camerelor.

Cu toate acestea, incalzirea in pardoseala poate fi montata si in spatii deja construite, inclusiv in apartamente din blocuri vechi. In acest caz trebuie sa se ia in considerare faptul ca dupa instalarea acestui sistem de incalzire, planseul va fi mai ridicat decat era initial.

Totodata, un astfel de sistem de incalzire poate fi instalat in orice incapere, inclusiv in baie, unde temperatura trebuie sa fie, de obicei, ceva mai mare decat in restul casei. Cum cantitatea de apa si umiditatea din baie este una ridicata, este necesar sa existe o scurgere si in pardoseala, pentru a preveni infiltratiile de apa.

De aceea, este important sa se apeleze la instalatori profesionisti pentru a monta sistemul in intreaga casa si pentru a putea integra si aceste elemente de siguranta, pentru care va trebui ales si un capac de sifon pentru pardoseala , care sa fie realizat din materiale de calitate si care sa impiedice mirosul neplacut sa patrunda in interior.

Ce fel de finisaje pot fi alese pentru pardoseala in cazul acestui tip de incalzire?

Tinand cont ca sistemele de incalzire in pardoseala sunt unele moderne si performante, oamenii au libertatea de a alege orice material isi doresc pentru finisaj. Lemnul este un material care ofera un aspect intim si confortabil locuintei, motiv pentru care parchetul se afla in topul preferintelor in ceea ce priveste finisajele pentru pardoseala.

Cu toate acestea, gresia si piatra naturala se dovedesc a fi solutii mult mai potrivite, deoarece au calitati termice foarte bune si permit transferul termic mai usor decat lemnul. Drept urmare, nu trebuie sa se tina cont numai de aspectul estetic al finisajelor, ci si de functionalitatea si conductivitatea termica a materialelor folosite.

Cei care nu doresc sa renunte la ideea de a folosi lemnul pentru pardoseala, trebuie sa aleaga un tip de parchet care sa fie rezistent la temperaturi inalte, astfel incat sa nu isi modifice caracteristicile sau sa se deformeze, fiind recomandat un parchet laminat cu o grosime mai mica, de aproximativ 8 mm.

Care sunt motivele pentru care incalzirea in pardoseala este atat de populara?

Pierderile de caldura in cazul sistemelor de incalzire in pardoseala sunt reduse, motiv pentru care acestea sunt considerate a fi mult mai eficiente decat sistemele de incalzire cu calorifere – cu pana la 25-30%. In plus, desi timpul pentru obtinerea temperaturii setate poate dura mai mult decat in alte cazuri, aceasta se mentine pentru o perioada mai indelungata. Toate acestea contribuie la o economisire in ceea ce priveste cheltuielile lunare cu caldura.

De asemenea si sanatatea are de castigat de pe urma folosirii unui astfel de sistem de caldura, mai ales cei care sufera de alergii respiratorii fiind vizati. Spre deosebire de incalzirea cu calorifere, incalzirea in pardoseala nu ridica si nu antreneaza in aer particulele de praf.

Totodata, persoanele hipotensive, care au probleme cu sistemul circulator, se vor bucura sa paseasca pe o podea calda, iar aerul din incapere nu devine uscat. Chiar si cantitatea de bacterii, ciuperci si acarieni de la nivelul podelei este mai redusa daca se foloseste un astfel de sistem de incalzire.

Un alt avantaj important al sistemului de incalzire in pardoseala reprezinta ajustarea confortului termic pe tot parcursul anului. Acest lucru este posibil deoarece sistemul poate fi folosit atat pentru incalzirea locuintei, cat si pentru racirea acesteia.

Prin urmare, cei care isi doresc o locuita moderna si un spatiul aerisit, pe care sa il poata amenaja dupa bunul plac, fara a face insa rabat de la confortul termic, pot opta pentru sistemele de incalzire in pardoseala.