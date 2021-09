Care este temperatura optimă în casă

Astfel, in functie de anotimp si sezon, gradele din casa ta trebuie sa nu depaseasca un anumit prag. Dar care este, concret, temperatura ideala? De ce este aceasta importanta pentru sanatate? Cum poti influenta temperatura din locuinta ? Vei gasi raspunsul la toate aceste intrebari, si mai multe, in randurile de mai jos.

De ce este indicat sa ai o temperatura optima?

O temperatura constanta in casa ajuta corpul sa se obsinuiasca la un mediu ambiant optim. Astfel, atunci cand parasesti locuinta, temperaturile de exterior nu vor influenta atat de puternic metabolismul corpului.

In schimb, daca temperatura din casa este in continua schimbare, sau fluctueaza drastic, corpul nu se va putea adapta, va fi intr-un “stress” continuu, rezultand in afectiuni drastice. De la afectiuni cardiace, la cele pulmonare sau chiar mai grave, schimbarile constante de temperatura dauneaza corpului omenesc.

Un rol important in optimizarea gradelor, il joaca umiditatea. Astfel, in functie de variatia umiditatii, trebuie sa adaptezi temperatura. Care este influenta si legatura dintre cei doi factori?

O umiditate ridicata va face aerul dificil de respirat, facandu-l mai “greu”. Astfel, in aceste conditii se recomanda o temperatura scazuta. In caz contrar, se va creea un efect de sera, rezultand intr-un disconfort termic accentuat.

O umiditate scazuta, in schimb, va transforma aerul intr-unul “taios”, rece, “uscat”, solicitand suplimentar plamanii. Asadar, se recomanda o temperature mai ridicata pentru a compensa “taisul” aerului si pentru a-l transforma intr-un aer usor respirabil.

Care este temperatura perfecta in functie de sezon?

Fiecare anotimp vine cu o temperatura diferita. Astfel, vremea difera in functie de sezon, obligand oamenii sa-si schimbe temperatura din casa . Majoritatea considera ca o temperatura optima se incadreaza intre 20-25 grade Celsius, indiferent de anotimp sau sezon. Insa expertii in sanatate sustin altfel:

Vara temperatura din casa nu trebuie sa depaseasca 20 de grade. Iar daca apartamentul se afla la utlimul etaj al blocului, este recomandat ca gradele sa nu depaseasca 18.

Iarna, in schimb, temperatura optima trebuie sa fie cu un grad maxim doua mai mare decat vara. Astfel, temperatura optima se situeaza intre 21-22 grade Celsius.

Insa temperatura optima nu se opreste doar aici. Nu este suficient sa cunosti temperatura totala a locuintei tale. Temperatura fiecarei camere trebuie sa aiba un anumit nivel, pentru a oferi o experinta placuta, constanta si sanatoasa pentru tine si cei dragi. Deci, pentru fiecare camera in parte, temperaturile sunt:

Living sau sufragerie: 20-22 grade Celsius.

Dormitor: 16-19 grade Celsius.

Bucatarie: 18-20 grade Celsius.

Baie: 22-24 grade Celsius.

Hol: 15-18 grade Celsius.

Camara: 15-18 grade Celsius.

Biblioteca: 20-22 grade Celsius.

Sfat! Chiar daca se intampla sa lasi casa nelocuita pentru o perioada de timp (mai lunga, sau mai scurta) temperatura nu trebuie sa scada mai jos de 10-15 grade Celsius. Altfel, structura locuintei poate fi afectata.

Cum poti Influenta Temperatura din Camera?

Temperatura din locuinta nu este perfecta, deci, deseori, daca nu chiar de fiecare data, va trebui sa intervi. Cum poti face acest lucru concret? Ai la dispozitie doua metode: folosind aparate climatice , sau prin mijloace adiacente.

Aparate Climatice

Cu ajutorul aparatelor climatice, vei economisi buget, remediind temperatura in doar cateva momente. Astfel, pentru o temperatura optima poti utiliza:

Centrale termice

Aparate de incalzit – radiatoare, aeroterme

Aer conditionat

Ventilator

Aparate de tratare aer

Metode Adiacente

Daca, in schimb, iti doresti metode durabile, fara implicarea echipamentelor tehnice, ai urmatoarele variante:

Izolarea casei

Aerisirea camerelor constant

Pastrarea nivelului optim de umezeala constant

Decorarea cu plante

Concluzie

Temperatura din locuinta joaca un rol important pentru sanatate. Astfel, este important sa mentii gradele stabile, si un mediu ambiant placut indiferent de anotimp. Fie ca folosesti aparate de reglarea temperaturii, fie ca utilizezi metode adiacente, asigura-te ca pastrezi temperaturile constante, si la un nivel confortabil pentru tine si cei dragi.

