Cel mai emoționant volum al Irinei Binder: Am scris o carte despre noi

Așteptarea a luat sfârșit! Îți prezentăm cea mai emoționantă poveste a Irinei Binder: Am scris o carte despre noi.

Deși toate cărțile autoarei sunt excelente și au puterea de impresiona pe oricine, cea mai nouă lansare te va cuceri de la prima pagină citită. După cum știi, Irina Binder așterne pe foi gânduri și trăiri autentice, astfel că vei trăi această carte, nu o vei citi. Vei putea empatiza cu personajele și cu situațiile prezentate și cu siguranță vei dori să citești mai multe cărți ale acestei autoare, dacă nu ai făcut-o deja.

Dacă vrei să citești Am scris o carte despre noi, află că o poți comanda de pe BOOKZONE, alături de alte carti Irina Binder , pe care ți le recomandăm cu drag. Fiecare volum al autoarei este deosebit și ar fi bine să le citești pe toate, mai ales dacă ai o slăbiciune pentru romanele de dragoste diferite, autentice. Cartea este disponibilă la precomandă, la un preț special și va fi livrată începând cu data de 2 martie 2023.

În stilul caracteristic, autoarea oferă publicului o carte inspirată din realitate, cu personaje ușor de recunoscut și îndrăgit. Vei observa că fiecare personaj trece prin întâmplări mai puțin plăcute, dar care îi oferă lecții importante despre viața. Așa se întâmplă și în realitate, având în vedere că oricât ne-am dori să avem o viață liniștită, suferința este uneori parte din cotidian. Însă, este important felul în care reacționăm la toate întâmplările nefericite din viața noastră. Alegerile tale vor influența tot ceea ce se întâmplă și chiar dacă este o situație neplăcută, totul se poate întoarce în favoarea ta. Cartea este scrisă sub forma unei lecții de viața și a unei trăiri profunde. Mai jos ai un fragment din Am scris o carte despre noi de Irina Binder :

Și uite așa trece viața pe lângă cei care amână să trăiască până atunci când vor ajunge să aibă greutatea „ideală”, până atunci când își vor renova locuința, până ce-și vor schimba mașina cu una mai grozavă, până ce, cred ei, vor fi mai frumoși, mai bogați, mai buni și mai cine știe cum pentru a fi acceptați de ceilalți. Uitând că, și dacă am fi perfecți, tot nu am putea mulțumi pe toată lumea. Și mai ales uitând că tot ceea ce are un om mai frumos și mai valoros se află în inima sa. Că noi, oamenii, în adâncul inimii noastre nu ne dorim și nu căutăm forme, noi iubim suflete.

Astfel, autoarea aduce în atenția noastră faptul că ar trebui să ne apreciem mai mult pe noi și să admirăm mai mult sufletele oamenilor, nu felul în care arată sau bunurile materiale pe care le dețin. Este important să găsim persoane de încredere, atât ca prieteni, cât și ca parteneri de viață, iar Irina Binder, prin rândurile așternute în noua carte, ne amintește acest lucru.

Așadar, grăbește-te și comandă de la BOOKZONE Am scris o carte despre noi, de Irina Binder.