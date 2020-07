Ciuburciu (Vascar): "Preparatele noastre din carne si conservele sunt disponibile acum si online"

Printre acestea, se numara pateul de porc, pateul de pui, pateul vegetal, dar si un sortiment variat de mancaruri la cutie, din gamele Alege natural si Moldova in Bucate. Conform directorului general Vlad Ciuburciu, Vascar reuseste astfel sa ajunga la clientii din intreaga tara, prin intermediul celebrei platforme de ecommerce.

"Accesul rapid la cumparaturile de stricta necesitate a devenit crucial, nu doar in situatii de criza, asa cum a fost pandemia de coronavirus, ci intotdeauna, pentru ca astfel se economisesc atat timp, cat si bani. Noi vrem ca din ce in ce mai multe produse din gamele Vascar, Alege natural si Moldova in Bucate sa ajunga cat mai repede la toti romanii, iar acum se afla la un singur click distanta. Astfel, clientii fideli si cei care vor sa le testeze le pot savura, oriunde s-ar afla", declara Ciuburciu, Vascar.

Produsele din gama Alege natural, fara E-uri, de la Moldova in Bucate sunt realizate din ingrediente 100% naturale, fara aditivi, conservanti sau coloranti.

"Nu am inlocuit unele E-uri cu altele, ci am eliminat complet E-urile din noua noastra gama de produse", precizeaza directorul general. Conform site-ului oficial al companiei, preparatele din carne din gama Alege natural contin "doar condimente naturale si multa pasiune din partea maestrilor bucatari".

"Pentru noi, cea mai mare bucurie o reprezinta faptul ca brandurile Vascar si Moldova in Bucate sunt prima optiune pentru multi romani, ceea ce ne incanta, dar ne si responsabilizeaza. Va trebui sa fim in continuare inovatori si sa realizam produse unice, care sa fie pe placul clientilor nostri (...) Ne propunem extinderea portofoliului de produse 100% naturale, dar si deschiderea de noi magazine in zona Moldovei", a mai precizat Ciuburciu.

Directorul general, mai tanar decat compania pe care o dezvolta

Sub conducerea lui Ciuburciu, Vascar a devenit unul dintre principalii producatori de preparate din carne si conserve din Romania, cu o cifra de afaceri de 20,5 milioane de euro anul trecut. Infiintata in urma cu mai bine de 35 de ani, compania detine in prezent 21 de magazine proprii in regiunea Moldovei si are aproape 400 de angajati. Produsele sale sunt distribuite, pe langa bacania online eMag, in magazine traditionale si prin parteneri Key Accounts. Totodata, firma vasluiana produce preparate marca proprie pentru lanturi mari de retail internationale, precum Mega Image, Carrefour, Kaufland, Auchan ori Lidl.

"Compania este importanta in regiune (n.r. in zona Moldovei), iar provocarea noastra este sa o dezvoltam la nivel national, sa crestem in cifre si in notorietate (...) Am reusit acest lucru prin intermediul lansarii brandului Moldova in Bucate, pe care o consider cea mai importanta realizare a mea de cand am preluat compania", mai spune Vlad Ciuburciu (Vascar). Interesant este ca, in varsta de doar 30 de ani, directorul general este mai tanar decat compania pe care acum o indreapta intr-o noua directie de dezvoltare.