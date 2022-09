6 din 10 copii din satele din România nu se descurcă să citească și să scrie când termină școala primară

Imaginează-ți cum ar fi viața dacă n-ai ști să scrii și să citești. Dacă ai intra într-un magazin și n-ai ști ce cumperi, dacă ai merge la medic și n-ai înțelege nicio rețetă, dacă te-ai duce la vot și n-ai înțelege numele de pe hârtie, dacă te-ai duce la bancă și contractul pe care îl semnezi ar fi o foaie cu forme ciudate, din care nu înțelegi mare lucru. Așa arată viitorul vulnerabil al copiilor care termină școala primară, fără să știe să scrie și să citească. Și nu sunt puțini.

Conform statisticilor oficiale, se pierde aproape un sfert dintr-o cohortă școlară în mediul rural din cauza sărăciei. Șase din zece copii de la sate învață într-o școală fără bibliotecă (World Vision, 2021). Nu au cărți acasă și nici părinți care să îi ajute la teme.

8 septembrie, Ziua Internațională a Literației, a fost marcată în România cu un semnal de alarmă tras de către Fundația Noi Orizonturi și Teach for Romania despre rămânerile în urmă la învățarea citit-scrisului ale copiilor din mediile vulnerabile, accentuate în timpul pandemiei. În acest sens, partenerul celor două ONG-uri, PEPCO România, a invitat câțiva copii din satele din România să scrie reclame la rechizite pe internet, pentru a vedea cu toții o realitate de care, poate, nu eram conștienți.

Ultimii ani de pandemie au accentuat rămânerile în urmă ale copiilor din mediile vulnerabile, iar Fundația Noi orizonturi și Teach for Romania își propun să ajungă în acest an școlar la peste 2000 de copii, prin proiectul Școli cu ScLipici, cărora să le ofere sprijin personalizat adaptat nivelului lor de literație.

Susține campania Școli cu scLipici și trimite CITESC prin SMS la 8845. Donează 2 euro pe lună și ajută un copil să cunoască mai bine lumea din jur.

Ce înseamnă literație?

„Literația este un termen care încă nu a ajuns în dicționarul limbii române, noi am ales să-l folosim pentru ca nu am găsit un cuvânt care să exprime atât de bine englezescul “literacy” cu toate dimensiunile cuprinse în definiție. Conform Asociației Internaționale de Literație, literația este abilitatea de a identifica, înţelege, interpreta, crea și comunica, folosind materiale scrise, audio și digitale în toate disciplinele și în orice context. Pe scurt: literația este o competență complexă, care stă la baza tuturor celorlalte competențe cheie”, Alina Răducanu - Teach for Romania și Maria Kovacs - Fundația Noi Orizonturi.

Interacțiunea cu un text scris sau audiat este una din dimensiunile importante, un cititor experimentat are șanse să devină un adult mai sănătos, cu un loc de muncă mai satisfăcător, care se implică mai mult în viața comunității, cu un nivel de trai mai ridicat.

În țările unde predarea citit-scrisului a fost considerată de-a lungul vremii un lucru simplu (inclusiv în țara noastră), ne dăm seama acum ca este nevoie ca toate cadrele didactice să înțeleagă mai bine cum se dezvoltă citit-scrisul la diverși copii, să cunoască și să poată aplica o gamă mai variată de metode de dezvoltare a literației pentru a se putea adresa fiecărui copil, bine fundamentate științific.

Din experiența noastră în lucrul cu elevii care intră în sistemul de învățământ cu achiziții modeste, vedem provocările care apar în contextele de învățare. Știm ca decalajele de la pornire, dintre copiii din diferite medii socio-economice, cresc cu timpul. Pentru stoparea creșterii acestor decalaje este nevoie de învățare diferențiată până la personalizarea sprijinului, în unele cazuri. Vedem și barierele pe care le întâlnesc elevii care ar trebui să folosească aceste competențe de literație pentru dobândirea altor competențe.

Astfel, avem nevoie de instrumente și demersuri fundamentate științific care să fie folosite cu pricepere de fiecare profesor, cu precădere în școlile care deservesc comunitățile cele mai vulnerabile.

Noi, Teach for Romania și Fundația Noi Orizonturi, am construit și am testat o serie de materiale care sunt resurse educaționale deschise, pentru copii și profesorii lor, care vin în sprijinul dezvoltării competenței de literație. Pentru profesori am dezvoltat cursul Toți copiii citesc prin care arătăm cum se realizează intervențiile propuse pentru a reduce râmânerile în urmă ale copiilor din medii vulnerabile, iar în acest an școlar ne propunem să avem intervenții personalizate pentru peste 2000 de copii din ciclul primar.

În urma folosirii materialelor am obținut rezultate semnificative, unul dintre cazuri fiind povestea lui Nicolas, elev în clasa a 3-a, care are încă 10 frați și surori și este primul din familia sa care a învățat să scrie și să citească. În timpul pandemiei, a pierdut jumătate de an de școală că nu s-a putut conecta la orele online. Cu sprijinul personalizat al învățătoarei sale, Nicolas a recuperat decalajele în învățare. Acum, Nicolas este om de bază în familia sa, sprijinind acolo unde scris-cititul este necesar.