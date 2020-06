Coronavirusul la nivelul educatiei din tara noastra (P)

Conform unui raport al celor de la UNESCO, 300 de milioane de studenti, dar si de elevi din intreaga lume nu vor putea merge la scoala, iar acest absenteism fara precedent la nivel mondial va afecta mult invatamantul. Un numar mare de tari s-au decis sa inchida scolile, tara noastra urmand exemplul Uniunii Europene pentru a face acest lucru si anume scolile din Romania fiind inchise incepand cu 11 martie 2020 si fiind redeschise pe 2 iunie 2020 pentru elevii din anii terminali.

Apare o intrebare si anume cum se vor descurca elevii, dar si studentii, bazandu-se doar pe aspectul tehnologic si anume cum va reusi scoala din Romania sa puna la dispozitie resursele suficiente pentru a pregati atat elevii, cat si studentii pentru noul an scolar. Fiind intr-o campanie de reformare, invatamantul din Romania este intr-o continua schimbare, iar pandemia de coronavirus vine intr-un moment destul de complicat pentru acesta. In fiecare an se poate observa cum multi copii nu au capacitatea necesara pentru a trece de examenul de Bacalureat. Un alt lucru caracteristic este ca numarul absolventilor de scoli postliceale, dar si de facultati este si el unul destul de redus.

Toate aceste lucruri ne afecteaza destul de mult atat pe termen lung, cat si pe termen scurt pentru ca lipsa fortei de munca este o problema destul de mare in tara noastra. Romania se confrunta cu aceasta problema a fortei de munca, ea fiind nevoita sa apeleze la forta de munca din afara tarii. Multe firme sunt nevoite sa se retraga din activitatea locala si sa se orienteze spre alte piete situate in regiune. Din pacate scolile teoretice, desi sunt alese de un numar mare de elevi, imediat dupa ce acestia termina 12 clase, nu se pot integra pe piata muncii, iar acest lucru afecteaza mult toti angajatorii. Elevii ajung astfel sa apeleze la ajutorul de somaj pentru a face fata situatiei sau prefera pur si simplu sa plece in strainatate pe niste posturi necalificate sau pe posturi la negru/gri. In acest fel, ei nu au parte de niste conditii de munca bune, ba chiar de multe ori se intampla ca aceste conditii de munca sa fie neplacute si nesigure, acestia ajungand sa lucreze pe bani foarte putini sau pot trece chiar prin situatia neplacuta de a nu primi bani pentru munca lor.

Avand in vedere si faptul ca scolile de arte si meserii au un numar mai redus de elevi, multi absolventi incep sa ia drumul strainatatii. In ziua de azi Romania are un numar redus de absolventi de scoli profesionale pe an, iar acest lucru este de 20 de ori mai putin decat in anul 1990. Numarul absolventilor de facultate a crescut insa simtitor de-a lungul anilor, problema fiind din nou una care are legatura cu locurile de munca. Facultatile nu mai produc asadar specialisti potriviti pentru un anumit loc de munca, informatiile pe care acestea le pun la dispozitia studentilor fiind de cele mai multe ori invechite.

Au inceput sa se caute o multime de solutii pentru a rezolva toate aceste neajunsuri ale invatamantului romanesc, inclusiv o reforma menita de a directiona absolventii mult mai bine. Ideea acestei reforme era de a redirectiona absolventii catre universitate, dar si catre studiile post-liceale. S-a dorit chiar si o impartire a bacalaureatului in unul tehnologic si unul profesional, dar lucrurile s-au schimbat acum, toate aceste reforme fiind abandonate.

Din pacate insa elevii si studentii sunt cei care sufera din cauza tuturor acestor lucruri, iar pandemia de coronavirus contribuie si ea la inrautatirea sistemului de invatamant din Romania. Elevii de clasa a 8-a si cei de clasa a 12-a s-au intors abia acum la scoala pentru o perioada scurta de studii inainte de examene. Sistemul romanesc de educatie este asadar caracterizat prin nemultumiri destul de mari, acestea fiind mai vizibile ca niciodata, iar anul acesta se doreste practic o tehnologizare a scolilor din Romania peste noapte. Stim insa ca acest lucru nu este posibil, de aceea elevii si studentii nu au prea multe optiuni.

Din pacate elevii si studentii ajung sa se bazeze pe un lucru imoral si deloc etic si anume folosesc o casca de copiat pentru a trece examenele. Desi aceste casti ar putea aduce un avantaj aparent elevilor si studentilor, ele nu sunt o solutie de avut in vedere pentru a trece un examen. Chiar si daca vor reusi totusi sa treaca acest examen bazandu-se pe aceste casti, absolventii vor da piept cu viata reala in care invatamantul nu mai este in concordanta cu lucrurile care sunt cerute pe piata muncii.

Cu toate ca in ultimii ani salariile profesorilor au crescut, mai sunt inca o multime de nevoi ce trebuie avute in vedere, astfel incat invatamantul din Romania sa se bucure de o calitate mult mai buna si sa treaca peste problemele cu care se confrunta in ziua de azi. Nevoile sistemului de invatamant sunt inca mari si avand in vedere situatia fara precedent care se intampla atat in tara noastra, cat si in lume, putem vedea ca e posibil ca toate aceste imbunatatiri ale sistemului vor trebui sa mai astepte.

Dorinta de a avea un sistem de invatamant cat mai bun persista si toate persoanele din aceasta tara isi doresc acest lucru, de aceea de-a lungul anilor au fost totusi facuti cativa pasi astfel incat sa se normalizeze sistemul romanesc de invatamant, dar solutiile par departe insa de a fi finalizate. Exista insa modele dupa care sistemul de invatamant din Romania se poate lua, de aceea poate ca si aceasta pandemie de coronavirus ar putea ajuta invatamantul de la noi, grabind tehnologizarea sa. Un reper pe care il are Romania este exemplul finlandez, iar directia pare ca este aceasta si anume de obtinere al unui model de educatie similar. Ramane de vazut asadar ce se va intampla in urmatoarea perioada cu invatamantul din Romania, daca va reusi acesta sa faca fata cu brio acestei provocari cu care se confrunta acum si daca va reusi sa se bucure de o imbunatatire semnificativa.