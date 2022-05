Cum poți profita din plin de un câștig norocos obținut la cazinou

Numărul norocoșilor care au dat lovitura este epsilonic, comparativ cu numărul celor care și-au dorit acest lucru, dar au devenit „cotizanți” ai cazinourilor.

Sunt puține lucruri de care poți fi sigur în viață. Unul dintre ele este că operatorul care deține cazinoul iese întotdeauna pe plus, întrucât jocurile și cotele sunt gândite de așa natură. Astfel, dacă s-a întâmplat să obții o serie de câștiguri mai importante prin gambling, nu te gândi că ai descoperit „secretul” îmbogățirii rapide. Pur și simplu ai avut noroc, iar norocul nu poate ține la nesfârșit.

Drept urmare, pentru ca acel câștig/acele câștiguri să conteze cu adevărat, trebuie …

… să realizezi că jocul ține de noroc. Este posibil să alimentezi contul cu 20 de lei și să declanșezi o funcție specială la un slot prin care să câștigi 600 de lei, la fel cum poți să pierzi acei bani în doar câteva minute. Așadar, atunci când ai parte de o astfel de reușit, bucură-te de moment ca un fotbalist care marchează în finala Cupei Mondiale.

… să retragi câștigul. Reinvestirea unui câștig mare la jocurile de noroc este un lucru necugetat, întrucât „casa” își va lua banii înapoi. Retrage imediat suma și lasă în cont doar bugetul inițial. Cumpără-ți ceva din banii nemunciți, cum ar fi niște haine sau o pereche de adidași. De fiecare dată când te vei uita la ce ai cumpărat, vei spune: „uite, asta e din ce am câștigat la cazinou”. Dacă epuizezi bugetul pe care l-ai lăsat în cont, reprimă-ți pornirea de a alimenta din nou, din fondurile retrase. Vei ști că ai banii pe card și va exista riscul să îi treci înapoi în contul de jucător, mai ales că operațiunea are loc instant. Ia o pauză de câteva zile, iar data viitoare te poți distra cu sloturi gratis noi pentru a schimba un pic peisajul.

Este cunoscut faptul că un câștig mai mare la cazinou are același efect asupra creierului uman ca și o pierdere importantă. După ce câștigă, jucătorul este euforic și este tentat să creadă că poate obține și mai mulți bani. Îi riscă pe cei câștigați pe principiul: „Oricum nu pierd nimic. Am plecat de la 20 de lei, rămân la 20 de lei”. Greșit! Dacă pleci de la 20 de lei și, la un moment dat, ai 600 de lei în cont, atunci cei 580 de lei în plus sunt tot ai tăi. Îi poți transfera în orice moment pe card și apoi îi poți scoate de la bancomat, ca să fie un câștig palpabil.

Pe de altă parte, atunci când pierzi, nu mai ești lucid pentru că te gândești cum să faci să recuperezi cât mai repede banii care s-au dus. Astfel, ești tentat să alimentezi din nou contul, sperând că vei avea mai mult noroc și că vei întoarce pe card suma cu care ai creditat jocul la recuperare.

Așadar, granița dintre jocurile de cazino ca modalitate de divertisment și jocurile de cazino ca sursă de nervi este subțire. Pentru a te afla de partea bună a acestei granițe, trebuie să înțelegi bine cu funcționează gamblingul și să profiți la maxim de fiecare episod norocos.