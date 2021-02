Distrează-te și acasă

Din fericire, sunt enorm de multe resurse pentru distracție acasă, pe care le poți achiziționa în rate, fără dobândă*, la EMAG .

Merge bine cu popcorn

În perioada aceasta oamenii se relaxează seara cu filme sau seriale. Suntem abonați la diverse platforme de difuzare și de multe ori le deschidem fără prea mult efort pe laptop, urmărind pelicule din pat, pe ecranul micuț. Însă unele producții merită experiența unui ecran mai mare și a unui ritual care să facă vizionarea mai plăcută. Un ritual precum pregătirea unei gustări înainte, cumpărarea unei băuturi răcoritoare care ne place sau chiar și simpla acțiune de a face o porție de popcorn pe care să o savurezi în timp ce te uiți la filmul preferat. Poate că acum, cât încă e frig, e timpul să investești într-un SmartTV sau un videoproiector pentru a putea crea senzația magică a unei săli de cinema.

Sunetul distracției

Dansul a lipsit drastic din viața noastră în ultimul an. Doar pentru că nu mai poți merge la evenimente sociale unde se dansează, nu înseamnă că trebuie să te oprești din mișcare. Dansează singur/ă sau cu partenerul/ partenera. E ceva ce te face să te simți bine și orice formă de mișcare ajută corpul și mintea. Investește într-un sistem audio precum Soundbar Sony HT-S350 și simte cum muzica îți ghidează din nou pașii. Pe lângă faptul că te îndeamnă la dans, un sistem audio poate fi folosit și pentru a susține serile de film sau de gaming.

Călătorește oriunde, din sufragerie

Că e vorba de citit, văzut filme sau făcut puzzle-uri, dorința e de cele mai multe ori aceeași: evadarea, pe scurtă durată, a realității. Dacă vrei o experiență care să te transporte cu totul într-un alt plan, realitatea virtuală este cea mai bună opțiune. Cu ochelarii pe cap și controllerele în mână, te-ai teleportat brusc într-o lume nouă, cu alte reguli, altă gravitație și alte provocări. Setul VR Oculus Quest 2 posedă un procesor performant, 6Gb RAM și o rezoluție de 1832 x 1920 pixeli. De asemenea controlerul îmbunătățit oferă acuratețe de ultimă generație. Fie ca vrei să pilotezi mașini, să tragi cu arcul sau să fugi de dinozauri, realitatea virtuală te ajută să te distrezi in medii noi.

O consolă de relaxare

Războiul consolelor este activ pe piață de mulți ani și competiția e strânsă. Chiar la finalul anului 2020 au apărut două noi console: Xbox Series X și Playstation 5. Ambele oferă performanță de top, cu grafică superbă. Însă poate nu ești genul care vrea prea multă logistică în jurul unei console. Cabluri de conectat, verificat bateria la controller și schimbarea unei poziții relaxante cu una mai activă, pentru a putea privi ecranul la care e conectată consola și pentru a fi gata de reacție. Poate vrei să încerci altceva: o consolă portabilă pe care te poți juca stând relaxat în pat, pe fotoliu, în bucătărie sau la cabana de la munte. Noua consolă Nintendo Switch Lite cântărește aproape 300 de grame și este mereu gata de acțiune. Pe ea poți să te joci diverse jocuri din cunoscuta serie Mario, sau să pornești în aventuri fantastice în The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Se spune că nicăieri nu-i ca acasă. Acasă stăm destul de mult în ultimul timp, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne plictisim. Vezi ce activitate se potrivește mai bine personalității tale și ajută-te cu un card de cumpărături precum CardAvantaj pentru a-ți achiziționa ceva care să te ajute să te distrezi.

