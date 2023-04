Factori de risc, stadii si manifestari ale bolii Alzheimer

In ciuda progreselor semnificative din domeniul medical, exista in continuare numeroase afectiuni care afecteaza un numar mare de pacienti la nivel mondial pentru care nu exista un tratament adecvat.

Printre aceste afectiuni regasim si boala Alzheimer . Vorbim despre o afectiune de natura progresiva care are drept consecinta degenerarea celulelor neuronale, rezultatul fiind moartea celulelor respective.

Alzheimer este afectiunea considerata a fi cea mai des intalnita intre cauzele care duc la dementa. Tocmai datorita consecintelor acestei afectiuni atat asupra pacientului, cat si asupra familiei acestuia, un diagnostic rapid este mult mai usor de gestionat in incercarea de a incetini avansarea bolii si a consecintelor acesteia.

Care sunt factorii de risc in cazul bolii Alzheimer?

Desi nu exista un tratament care sa vindece Alzheimer, studiile au arata care sunt factorii de risc care pot favoriza dezvoltarea acestei afectiuni. Principalul factor de risc este varsta inaintata. Personele care au peste 60-65 de ani sunt cele mai predispuse sa sufere de Alzheimer. Un al doilea factor de risc il reprezinta istoricul familial. Aici vorbim despre faptul ca persoanele care au rude de gradul I care sufera sau a suferit de aceasta afectiune manifesta un risc mai mare de a dezvolta aceasta afectiune in raport cu restul populatiei.

Punerea diagnosticului de Sindrom Down este un alt factor de risc care poate duce la instalarea bolii Alzheimer. Aceasta lista a factorilor de risc este completata cu expunerea la diferite substante toxice pentru un timp indelungat. Fie ca vorbim despre pesticide, fie ca avem in vedere substante chimice industriale sau chiar anumite surse de poluare, toate acestea pot favoriza dezvoltarea afectiunii Alzheimer.

Stilul de viata se numara printre factorii de risc. Aici putem aminti boli cronice precum hipertensiunea arteriala, diabetul zaharat sau obezitatea drept factori care sa sustina instalarea Alzheimer pentru pacienti. Tot la stilul de viata putem completa prin stilul de viata sedentar, fumatul sau consumul excesiv de alcool.

Pana si nivelul de educatie este enumerat drept un factor de risc, pacientii diagnosticati cu boala Alzheimer fiind mai degraba in randul persoanelor mai putin interesate sau ocupate in educatia continua. In cele din urma incheiem lista factorilor de risc cu anumite lovituri in zona capului, lovituri precum traumatismele craniene sau cerebrale.

Stadii si manifestari in boala Alzheimer

Alzheimer este o afectiune ce poate avea diferite stadii. Faza lejera este diagnostica din timp si are drept manifestari dificultati de gandire, pierderi usoare de memorie, dificultati in rezolvarea unor sarcini complexe, modificari de personalitate sau ratacirea anumitor bunuri de valoare. Al doilea stadiu este cel moderat. In aceasta situatie vorbim despre o forma moderata de dementa unde pacientii sunt confuzi, intampina pierderi de memorie si necesita asistenta pentru ingrijirea zilnica sau rezolvarea anumitor sarcini.