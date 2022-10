Îndemnul unei paciente cu diabet, luată prin surprindere de neuropatia diabetică apărută rapid: "Examinați-vă picioarele dacă aveți cea mai mică îndoială!"

„Am fost surprinsă să fiu diagnosticată cu neuropatie diabetică în urmă cu trei ani. Nu m-am așteptat să apară complicațiile atât de repede”, este mărturisirea Mariei, o pacientă în vârstă de 63 de ani. Neuropatia diabetică este o complicație a diabetului zaharat care în faza de debut poate să nu prezinte simptome. Datele statistice arată că mai bine de jumătate dintre pacienți nu recunosc vreun semn specific bolii.

Pentru a crește gradul de conștientizare în rândul pacienților asupra neuropatiei diabetice, Wörwag Pharma România a inițiat campania „Stand up for your feet!” cu scopul de a încuraja diagnosticul din timp și evitarea avansării afecțiunii printr-un tratament adecvat.

Testarea precoce și evaluarea de către un medic (diabetolog, neurolog sau medic de familie) sunt elemente esențiale în acest caz. Nedescoperită la timp, neuropatia diabetică poate provoca în timp răni care s-ar putea infecta, iar riscul amputării unui deget sau a unei părți din picior va crește.

„La un consult de rutină, medicul meu a observat că mi-am pierdut sensibilitatea la nivelul picioarelor, că nu mai simt nimic. Cel puțin așa s-au explicat rănile de pe picioarele mele. Pur și simplu nu am simțit când au apărut acestea, pentru că așa se poate manifesta neuropatia diabetică”, povestește Maria în cadrul campaniei.

Aceste simptome prevestesc diagnosticul de neuropatie diabetică

Cu toate că majoritatea pacienților nu-și dau seama care sunt semnele neuropatiei diabetice în faza de debut, există anumite simptome care sunt ușor de depistat la nivelul picioarelor: furnicături, senzație de arsură, durere înțepătoare sau senzație de curentare și senzație de amorțire. Simptomele se manifestă în special înainte de culcare și în momentele de relaxare.

Totodată, fibrele nervoase deteriorate din cauza nivelului crescut al glicemiei, adică neuropatia diabetică, se poate manifesta prin sensibilitate redusă la temperatură (pacientul nu poate face diferența între apa rece și caldă), senzație redusă de presiune (pacientul nu simte dacă pantofii sunt prea strâmți) și instabilitate în timpul mersului (pacientul umblă legănat).

Examinarea picioarelor, esențială în diagnosticul precoce

Diagnosticul neuropatiei diabetice se realizează numai în urma unui consult amănunțit la medic (diabetolog, neurolog sau medic de familie). O serie de teste pot ajuta în primă fază la evaluarea stării de sănătate. Spre exemplu, Testul Michigan reprezintă o metodă simplă, neinvazivă și precisă de autodiagnosticare. Testul durează aproximativ 2 minute și cuprinde 15 întrebări raportate la evenimentele și simptomele ultimelor 2-3 luni.

„De atunci, îmi verific zilnic picioarele pentru a vedea dacă apar fisuri ale pielii sau răni minore, deoarece nu le-aș simți și, prin urmare, nu aș observa o posibilă inflamație. De asemenea, încerc să-mi mențin glicemia la valori normale și să fac mișcare zilnic. Sunt recunoscătoare medicului pentru diagnosticul precoce. Prin urmare, sfătuiesc toate persoanele cu diabet: Monitorizați-vă. Examinați-vă picioarele și dacă aveți cea mai mică îndoială, mergeți imediat la medic și cereți sfaturi!” – a adăugat Maria.

Campania „Stand up for your feet” este susținută de Wörwag Pharma România și urmărește creșterea gradului de conștientizare a consecințelor neuropatiei diabetice, a necesității depistării și tratamentului precoce. Inițiativa se desfășoară la nivel internațional și își propune să contribuie semnificativ la îmbunătățirea calității vieții persoanelor ce suferă de diabet, printr-o comunicare și o educație terapeutică adecvate.