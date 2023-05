Manchester City vs Inter Milano: Cine se va impune în finala Ligii Campionilor în 2023

Manchester City și Inter Milano sunt finalistele ediției 2022-2023 a Ligii Campionilor la fotbal. Confruntarea cu trofeul pe masă va avea loc pe 10 iunie, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic „Ataturk” din Istanbul.

Antrenată de Pep Guardiola, Manchester City este pe primul loc în clasamentul mondial al cluburilor. Cea mai bună performanță în Liga Campionilor a fost disputarea finalei în sezonul 2020-2021. Anul trecut, „cetățenii” s-au oprit în semifinale, fiind eliminați de Real Madrid, cu scorul general cu 6-5.

Elevii lui Guardiola și-au luat revanșa în acest an, când au întâlnit-o în semifinale tot pe Real. După 1-1 în prima manșă la Madrid, City i-a umilit pe „albi” pe „Etihad Stadium”. A fost 4-0 pentru campioana Angliei, la finalul unei partide ca o confruntare între un tanc și un autobuz. Tot pe „Etihad”, în faza precedentă, o bătuse cu 3-0 pe Bayern Munchen.

„Cred că durerea pe care am trăit-o anul trecut a fost prezentă aici. Energia pe care am avut-o în cursul ultimului an, după criticile primite, a fost aici. Astăzi am primit recompensa pe care o meritam. Am jucat cu durerea trăită un an întreg, după eliminarea de anul trecut. Am trecut însă peste toate. Sportul îți oferă întotdeauna o a doua șansă, îți oferă mereu șansa de a-ți lua revanșa", a spus Guardiola după meciul din Anglia.

Steven Gerrard crede că Inter poate realiza surpriza

Inter Milano este pe locul 10 în clasamentul mondial al cluburilor. Poate că doar cei mai fanatici suporteri ai „nerazzurilor” au avut „nebunia” să viseze, în debutul sezonului, la calificarea în finala Ligii Campionilor. Interiștii au câștigat de trei ori cel mai important trofeu intercluburi, ultima dată cu Cristi Chivu în teren (2009-2010).

Ce-i drept, echipa din Milano nici nu a avut un traseu foarte complicat până în această fază a competiției. După ce a trecut de Benfica și de FC Porto, Inter a prins-o pe rivala AC Milan poate în cea mai slabă perioadă a ei din acest sezon. După 2-0 „în deplasare”, în tur, elevii lui Simone Inzaghi s-au impus cu 1-0 în manșa secundă.

Manchester City are cotă 1.42 să câștige finala în 90 de minute și 1.22 să ridice trofeul.

În ciuda faptului că bookmakerii dau șanse mici echipei italiene, sunt și specialiști care ar merge pe mâna ei. Unul dintre ei este Steven Gerrard, fostul internațional englez: „Cred că Inter poate câștiga trofeul Ligii Campionilor. Au ajuns pe merit în finală și mă bucur că au primit această șansă, de a se lupta pentru cucerirea trofeului. Cred că este o echipă foarte bine organizată și foarte profesionistă. Și-au făcut treaba contra lui AC Milan, nu au fost afectați de miza jocului și au reușit să se califice mai departe.

Consider că Inter este o echipă greu de bătut, care apără foarte bine propriul careu și care amenință foarte mult poarta adversă”.

Două stiluri de joc diferite

Finala Ligii Campionilor din acest an se dispută între două echipe cu stiluri de joc diferite. Manchester City este setată pe atac, indiferent de adversară. Fundașii au și ei un important aport ofensiv, principalul gând al jucătorilor lui Guardiola fiind să ducă mingea cât mai repede și cât mai eficient în fața porții adverse.

De partea cealaltă, Inter caută în primul când să blocheze toate drumurile spre poarte proprie. Elevii lui Inzaghi preferă jocul pe contraatac atunci când întâlnesc o adversară puternică, bazându-se pe viteza lui Lautaro Martinez. Apoi, la fazele fixe, italienii contează pe plasamentul și pe jocul aerian al lui Dzeko, cel care a câștigat duelul pentru titularizare cu Lukaku.

Jucători cheie

Am fi tentați să spunem că cel mai important jucător al lui Manchester City este Erling Haaland, „fenomenul” care a marcat 52 de goluri/49 de partide în acest sezon, dintre care 12 în Liga Campionilor. „Creierul” echipei este, însă, Kevin de Bruyne, cel care a dat 28 assist-uri și a avut o contribuție decisivă la triumful din semifinale. Cu cei doi în teren, „cetățenii” pot pune șampania la rece.

Campionul mondial Lautaro Martinez este cel mai important fotbalist al lui Inter Milano. Atacantul argentinian a marcat 25 de goluri/52 de meciuri în acest sezon, completate cu 10 pase decisive. Un alt jucător cheie al „squadrei” antrenate de Inzaghi este portarul camerunez Onana. Fără intervențiile lui, „italienii” nu ar fi ajuns aici.

Cine câștigă?

Dacă ne uităm pe cotele oferite de agențiile de pariuri, cel mai logic răspuns este că Manchester City va câștiga Liga Campionilor. La un asemenea nivel, însă, nu există victime sigure. Cu jocul său defensiv dus la perfecțiune, Inter poate pune probleme reale favoritei.