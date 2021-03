Cele mai iubite mini mașini retro sunt expuse în exclusivitate la Mega Mall

În martie, Mega Mall găzduiește, în exclusivitate, „Mega Expoziția Mini Mașinilor” ce reunește 12 dintre cele mai simpatice automobile retro, de dimensiuni reduse, din lume. Până pe 28 martie, vizitatorii vor descoperi fermecătoarele modele vintage precum Volkswagen Beetle, Fiat 500, ROVER Mini și chiar și Dacia Lăstun și Trabant, expuse la nivelul 0 și 1 al mall-ului. Atmosfera nostalgică va fi completată de tablouri ale mașinilor pictate în cafea de către Adrian Mitea (The Coffee Artist). Artistul a ilustrat automobilele în spații din arhitectura Mega Mall, imaginate în contextul anilor 1950. Cei interesați pot vizita expoziția gratuit. Pentru o experiență cât mai plăcută și sigură, purtarea măștii de protecție și menținerea distanței fizice sunt obligatorii.

Publicul va putea admira 12 mini mașini aparținând membrilor Clubului Retromobil, printre care VW Beetle, Citroen 2CV & 4CV, Renault Gordini, Fiat 850, BMW Isetta, Dacia Lastun, Trabant și altele. Ele sunt simbolurile unei perioade în care resursele limitate au stimulat creativitatea oamenilor de a găsi soluții prin care să obțină maximum de beneficii cu investiții minime. Cu toate acestea, mașinile continuă să ne fascineze și astăzi, prin aspectul lor plăcut, preferat în special de doamne.

Cele mai interesante curiozități despre mini mașinile expuse

Curioșii vor fi surprinși să afle că, în contrast cu credința populară, caroseria Trabantului nu era fabricată din carton, ci dintr-un material numit Duroplast, realizat din reziduuri de bumbac și rășini din fenol. Mai mult, unele exemplare de Dacia 500 „Lăstun”, produse între 1987 și 1991 la Timișoara, aveau o calitate atât de scăzută, încât se defectau imediat ce ieșeau din fabrică. BMW Isetta, care se regăsește printre exponate, putea fi condusă cu permis de motocicletă în anumite țări. De aceea, avea în spate o singură roată, fără posibilitatea de a merge în marșarier. În mod comic, una din cerințele de proiectare pentru Citroën 2CV, mica mașină care poate fi admirată și în celebrul film „Jandarmul din Saint Tropez”, a fost să poată transporta un coș de ouă pe drumurile neasfaltate, fără ca acestea să se spargă. O marcă îndrăgită de toată lumea, Mini s-a remarcat în sporturile cu motor, unde s-a impus în fața unor mașini mult mai puternice.

De exemplu, în timpul Raliului de la Monte Carlo din 1964, 1965 și 1967, Mini a depășit modele precum Lancia Fulvia HF, Porsche 911, Renault 8 Gordini sau Mercedes-Benz 300SE. Toate aceste mașini și multe altele, alături de reprezentările lor în cafea, pot fi descoperite până pe 28 martie, la Mega Mall.

„Mega Expoziția Mini Mașinilor” face parte din seria de evenimente inițiată de Mega Mall pentru a aduce mai aproape de publicul larg povești și obiecte de muzeu într-un mod cât mai accesibil. Printre expozițiile educative găzduite de Mega Mall se numără numără „Muzeul Jucăriilor”, „Can Art&Design Festival”, „Școala de altădată”, muzeul pop-up „Made in RO: publicitate și branduri românești”, „Mașini de Altădată”, „Zăpezile de Altădată” și „Povești de Iubire”.

Măsuri de siguranță sporite la mall

Pentru ca vizitatorii să se poată bucura de cumpărături și experiențe în siguranță, Mega Mall a devenit primul centru comercial din România care a primit Certificatul de Conformitate COVID-19. Acesta a fost acordat de către experții Safe Shopping Centers (SSC), companie suedeză care acreditează siguranța centrelor comerciale din întreaga lume. Printre măsurile cu rol preventiv, menite să asigure condiții sigure pentru shopping, menționăm: instalarea de dispensere cu dezinfectant în mai multe puncte cheie, echipamentele de climatizare a spațiului din centrul comercial utilizează numai aer proaspăt din exterior, fără recirculare, schimbarea filtrelor se face cu o frecvență mai mare, instalarea unor benzi de distanțare socială în zonele unde se poate crea aglomerație, și a benzilor cu suprafață nanosept pe suprafețele frecvent atinse, dezinfectarea și nebulizarea constantă a mall-ului. Acestea sunt completate de verificarea respectării măsurilor de distanțare și de purtare a măștii, precum și a celorlalte norme impuse de lege prin anunțuri audio, video și securitate.

Accesul în centrul comercial este permis doar clienților care poartă mască de protecție, iar această măsură este obligatorie și pentru personalul din magazine și echipa administrativă. Mai mult, conform reglementărilor autorităților, la intrarea în centrul comercial a fost implementat un sistem pentru verificarea temperaturii clienților. În plus, în dreptul fiecărei intrări a fost instalat câte un dispenser cu dezinfectant pentru mâini pentru a fi folosit de fiecare client la accesul în clădire.

