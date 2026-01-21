Bogdan Ivan a discutat la Davos despre rolul energiei nucleare în România: "Vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face inteligent"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sursa foto: Facebook/ Bogdan Ivan

Energia nucleară este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de preţuri şi de competitivitatea economiei, a afirmat miercuri ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta se află la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a discutat cu Rafael Mariano Grossi, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România, notează Agerpres.

"Astăzi, la Davos, m-am asigurat că România are un cuvânt de spus la masa deciziilor. La World Economic Forum, am discutat cu Rafael Mariano Grossi, Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România. Energia nucleară nu este o dezbatere teoretică.

Este o decizie strategică, legată direct de securitatea energetică, de preţuri şi de competitivitatea economiei. Am fost foarte ferm: vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic şi inteligent. România produce constant energie nucleară stabilă şi curată. Şi mizăm pe acest pilon pe termen lung", a scris Ivan pe propria pagină de Facebook.

Potrivit sursei citate, datele recente indică presiuni tot mai mari asupra sistemului energetic naţional, cu efecte directe asupra pieţei şi economiei.

"Contextul actual spune lucrurilor pe nume:´ consumul intern a depăşit constant 9.000 MW, la maximele ultimilor 4 ani; în vârf de sarcină, am importat 1.200-2.000 MW; săptămâna trecută, România a avut cea mai scumpă piaţă de energie din Europa. Acest model nu este sustenabil pe termen lung. Dacă îl perpetuăm, riscăm să afectăm grav economia.

De aceea: investim în construcţia a două noi unităţi nucleare la Cernavodă (720 MW fiecare), accelerăm proiectul SMR de la Doiceşti, primul de acest tip din Europa (462 MW), gestionăm responsabil perioada 2027-2029, când retehnologizarea Unităţii 1 va scoate temporar 700 MW din sistem, prin capacităţi noi pe gaz şi interconectări mai puternice. Deciziile pe care le luăm acum vor conta ani de zile. Iar ele trebuie luate anticipativ, nu sub presiunea crizelor", a mai transmis ministrul Energiei.