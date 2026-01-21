Grindeanu, despre ajutorul pentru pensionari în 2026: „Efortul ar fi undeva la 3 miliarde de lei, dacă am veni cu o procedură one-off”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că subiectul majorării pensiilor rămâne „o cerință a noastră pentru buget la care nu vom renunța”. „Efortul calculat de colegi ar fi undeva la 3 miliarde de lei, dacă am veni cu o procedură one-off”, a explicat el.

„E o cerință a noastră pentru buget la care nu vom renunța. Efortul calculat de colegi ar fi undeva la 3 miliarde de lei, dacă am veni cu o procedură one-off. Nu vreau să creez speranțe dar toate acestea vor face parte din buget cât timp PSD va face parte din Coaliție”, a spus Grindeanu, în direct la Antena 3 CNN.

Liderul social-democrat nu este singurul care vorbește de creșterea pensiilor. Și ministrul Muncii, tot social-democrat, Florin Manole a subliniat că va veni cu două propuneri pentru a ajuta pensionarii vulnerabili.

„Acum două zile am spus că, prin pachetul 1, Guvernul Bolojan a îngheţat creşterea pensiilor, dar cred că în 2026 ar trebui să existe un sprijin pentru cei mai vulnerabili. Asta am spus. Un sprijin de tipul celui acordat în 2025, care a costat aproximativ 2 miliarde de lei. O soluţie similară ar putea fi aplicată şi în 2026. În 2025, ajutorul one-off a fost acordat pensionarilor cu venituri sub pragul de 2.574 de lei.

Voi propune două variante. Prima este una similară cu cea de anul trecut: două tranşe de câte 400 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.547 de lei. Este normal să plecăm, anul acesta, de la ceea ce a existat anul trecut. A doua variantă este similară cu cea din 2023, când au existat trei praguri de venit şi trei cuantumuri diferite, astfel încât cei cu venituri mai mici să beneficieze de un sprijin mai mare”, spunea Manole marți, la Antena 3 CNN.